Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

Никакого уважения к Шевченко: форвард "Ювентуса" побил знаменитый рекорд украинца

22 декабря, 22:00

Пауло Дибала обошел Шеву в борьбе за звание лучшего снайпера в истории Суперкубка Италии

Дибала (справа) забил, но проиграл

Дибала (справа) забил, но проиграл / Фото: Getty Images

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала отметился голом в матче за Суперкубок Италии с римским "Лацио" в Эр-Рияде и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету Дибалы стало четыре мяча в Supercoppa Italiana. Правда, гол Пауло не сильно помог туринцам в этом матче – Суперкубок Италии выиграло "Лацио", одолев "Ювентус" 3:1.

Что касается Пауло Дибалы, купленного "Ювентусом" в 2015 году у "Палермо" за 40 млн евро, то по количеству голов в Суперкубке Италии он обошел Андрея Шевченко, Алессандро дель Пьеро, Самуэля Это’О и Карлоса Тевеса, которые забили по три гола.

Реклама

Читайте также: Джорджина в бешенстве: журналисты засняли, как Роналду поцеловал Дибалу

Отметим, что в СМИ регулярно появляется информация о том, что Пауло Дибала вот-вот покинет "Ювентус". Последние слухи отправляли Дибалу в "Атлетико"."За пределами поля с Роналду нет проблем, они есть на поле. Конкурировать с ним невозможно, а Пауло еще молод. Ему нужны перемены", – говорил агент аргентинца.

В тренде
"Тоттенхэм" – "Челси": онлайн поединка чемпионата Англии
Моуринью - Лэмпард

Тем не менее Дибала продолжает защищать цвета "Ювентуса". Смотрите, как он забивает за туринцев:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Андрей Шевченко Ювентус Турин Лацио Пауло Дибала

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Суркис принял кадровое решение по тренерскому вопросу после ничьей с
Суркис принял кадровое решение по тренерскому вопросу после ничьей с "Лугано"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...