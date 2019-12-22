Никакого уважения к Шевченко: форвард "Ювентуса" побил знаменитый рекорд украинца

Пауло Дибала обошел Шеву в борьбе за звание лучшего снайпера в истории Суперкубка Италии

Дибала (справа) забил, но проиграл / Фото: Getty Images

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала отметился голом в матче за Суперкубок Италии с римским "Лацио" в Эр-Рияде и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету Дибалы стало четыре мяча в Supercoppa Italiana. Правда, гол Пауло не сильно помог туринцам в этом матче – Суперкубок Италии выиграло "Лацио", одолев "Ювентус" 3:1.

Что касается Пауло Дибалы, купленного "Ювентусом" в 2015 году у "Палермо" за 40 млн евро, то по количеству голов в Суперкубке Италии он обошел Андрея Шевченко, Алессандро дель Пьеро, Самуэля Это’О и Карлоса Тевеса, которые забили по три гола.

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Отметим, что в СМИ регулярно появляется информация о том, что Пауло Дибала вот-вот покинет "Ювентус". Последние слухи отправляли Дибалу в "Атлетико"."За пределами поля с Роналду нет проблем, они есть на поле. Конкурировать с ним невозможно, а Пауло еще молод. Ему нужны перемены", – говорил агент аргентинца.

Тем не менее Дибала продолжает защищать цвета "Ювентуса". Смотрите, как он забивает за туринцев:

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