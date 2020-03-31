Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Никакого веселья": игрок "Лацио" отобрал еду у маленького сына во время пищи

31 марта, 20:32

Максим Перепелица

Чиро Иммобиле решил посвятить свое время семье во время карантина

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле пошутил над сыном во время еды. Игрок сборной Италии дважды делал вид, что хочет накормить малыша, а вместо этого клал пищу себе в рот. Все это сняла супруга футболиста, которая под конец не смогла сдержать смех.

"Никакого веселья", – написала жена Иммобиле в Instagram.

INSTAGRAM

В нынешнем сезоне Иммобиле лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Италии с 27 голами в активе. Всего же футболист забил 30 голов во всех клубных турнирах и отдал семь результативных передач. Иммобиле на четыре очка опережает поляка Роберта Левандовски из "Баварии" в борьбе за "Золотую бутсу".

Ранее мы рассказывали, что легендарный итальянский футболист считает, что Серии А не нужно заканчивать сезон. Бывший игрок "Ромы" Франческо Тотти выступает за то, чтобы привести дела в футболе в порядок.

Кстати, двое баскетбольных судей в Италии вернулись к работе врачами из-за пандемии коронавируса. Работа арбитрами – это лишь хобби, дополняющее основную профессию.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Лацио коронавирус Чиро Иммобиле

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...