"Никакого веселья": игрок "Лацио" отобрал еду у маленького сына во время пищи

Чиро Иммобиле решил посвятить свое время семье во время карантина

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле пошутил над сыном во время еды. Игрок сборной Италии дважды делал вид, что хочет накормить малыша, а вместо этого клал пищу себе в рот. Все это сняла супруга футболиста, которая под конец не смогла сдержать смех.

"Никакого веселья", – написала жена Иммобиле в Instagram.

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В нынешнем сезоне Иммобиле лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Италии с 27 голами в активе. Всего же футболист забил 30 голов во всех клубных турнирах и отдал семь результативных передач. Иммобиле на четыре очка опережает поляка Роберта Левандовски из "Баварии" в борьбе за "Золотую бутсу".

Ранее мы рассказывали, что легендарный итальянский футболист считает, что Серии А не нужно заканчивать сезон. Бывший игрок "Ромы" Франческо Тотти выступает за то, чтобы привести дела в футболе в порядок.

Кстати, двое баскетбольных судей в Италии вернулись к работе врачами из-за пандемии коронавируса. Работа арбитрами – это лишь хобби, дополняющее основную профессию.

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