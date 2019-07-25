"Никогда не забудем твои кривые ноги": французы благодарят российский клуб за покупку футболиста

Болельщики "Марселя" затроллили московское "Динамо" за покупку нападающего, который забил всего три гола за сезон

Клинтон Нжи перешел в московское "Динамо" из "Марселя". Фото: Twitter

В четверг российский футбольный клуб "Динамо" Москва объявил о переходе нападающего Клинтона Нжи из "Марселя". В социальных сетях многие болельщики французской команды благодарят российский клуб за покупку, намекая на то, что форвард ничем особенным не запомнился в составе "Марселя". В минувшем сезоне в составе "Марселя" нападающий принял участие в 21 матче, при этом на счету форварда всего три забитых мяча и две результативные передачи.

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С 25-летним камерунским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на четыре года. За московское "Динамо" форвард будет выступать под номером "9". Нжи перешел в "Марсель" летом 2016 года из "Тоттенхэма" на правах аренды. Через год французский клуб выкупил контракт игрока за 7 миллионов евро. Сейчас его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро, при этом российский клуб, по данным СМИ, заплатил на два миллиона больше.

Комментарии фанатов "Марселя" под новостью о переходе Нжи:

"Мы никогда не забудем твои кривые ноги. Спасибо за покупку"

"Спасибо, русские!"

"По крайней мере, теперь я знаю, что на этой земле есть добрый Бог"

"Большое вам спасибо!"

"Марсель в восторге!"

"Какое счастье"

"Надеюсь, он будет попадать в створ"

"Спасибо за пожертвование в 5,5 млн"

"Это золотая сделка. Я конечно шучу, но все равно, спасибо"

"О нет, почему же он ушел?! Это был новый Роналду! Навсегда запомним твой прекрасный промах в матче с "Атлетико"

"Мы никогда не забудем твой удар внешней. Спасибо за покупку"

"Мы будем скучать по твоим аутам, твоему интеллекту, командной игре. Ты оставляешь пустоту после себя (сарказм)"

"Заберите заодно и Жермена, от него тоже никакого толка"

"У нас есть еще один для вас. Мы называем его "новый Левандовски". Вы можете победить кого угодно с этим гением"

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