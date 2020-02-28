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"Никогда таким злым не видел": вратарь "Шахтера" рассказал, что тренер кричал в перерыве с "Бенфикой"

28 февраля, 01:30

Пятов не помнит такой отвратительной игры, как команда показала в первом тайме

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ничью дончан с "Бенфикой" 3:3, которая после победы "горняков" дома со счетом 2:1 вывела чемпиона Украины в 1/8 Лиги Европы.

"Очень тяжелый матч. Плохо начали, первый тайм вообще отвратительно. Как говорят, если вратарь неуверенно начал, оно передается команде. Наверное, я не сильно уверенно начал поединок, где-то на выходе не сыграл, где-то ногами неудачно, наверное, это передалось защитникам, игрокам. Ребята – молодцы, проявили характер. Видно, что команда есть у нас. Мы доказывали это осенью, сейчас подтвердили. Мистер в перерыве немного покричал, я его никогда таким злым не видел. Но все по делу, – признался Пятов. – Заслужили, что имеем. Всегда так говорил. Вылетели из ЛЧ – значит заслужили. Сегодня прошли дальше – значит мы работали, готовились".

"Зарядили ли нас слова тренера? Видимо, не хватало этого, чтобы разбудить нас. Такой отвратительной игры, как мы показали в первом тайме, не помню. В перерыве Мистер указал на ошибки, мы должны прессинговать, как дома играли с ними, тогда у них не было шансов. Во втором тайме начали прессинговать, выравнивать игру. Где-то половину второго тайма под наш контроль перешла игра", – рассказал Пятов.

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Смотрите полный обзор матча "Бенфика" – "Шахтер"

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Лига Европы Шахтер Донецк Андрей Пятов плей-офф Бенфика

Источник: Сегодня|Спорт

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