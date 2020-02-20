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Никогда такого не было, и вот опять: "Ювентус" вновь хочет забрать к себе одиозного француза

20 февраля, 19:58

Туринский клуб снова хочет вернуть Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба близок к переходу в "Ювентус" в летнее трансферное окно. Отмечается, что француз хочет покинуть английский клуб в ближайшее межсезонье. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для 26-летнего игрока является "Ювентус".

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"Бело-черные" работают над возвращением хавбека. Они готовы предложить за него от 50 до 60 миллионов евро и включить в сделку полузащитника Аарона Рэмси.

Напомним, что Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. Рэмси перешел в итальянскую команду прошлым летом в статусе свободного агента и не сумел стать игроком основного состава. В текущем сезоне Погба провел за "МЮ" всего восемь матчей и сделал две результативные передачи.

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Манчестер Юнайтед Ювентус Турин Поль Погба

Источник: The Sun

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