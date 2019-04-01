Никого не пожалел: в чемпионате Испании не осталось команд, кому бы не забивал Бензема
Очередной жертвой французского форварда стала "Уэска"
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (3:2). Благодаря этому на счету форварда теперь есть гол в ворота каждой команды, с которой он играл в Примере. Всего француз отличился 141 раз в матчах с 34 командами.
31-летний Бензема перешел в "Реал" летом 2009 года из "Лиона". Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (28 – в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей (три – с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами. Кроме того, на его счету четыре гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Напомним, что в конце февраля дом форварда "Реала" ограбили во время матча с "Барселоной". Грабители залезли в дом Карима Бензема, когда он играл в поединке Кубка Испании.
Ранее мы сообщали, что Зидану на летние трансферы выделят полмиллиарда евро. Испанский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Поля Погба и Садио Мане.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Никого не пожалел: в чемпионате Испании не осталось команд, кому бы не забивал Бензема". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дерби Барселоны, спасение "Реала" и другие матчи 29-го тура чемпионата Испании
"Барселона" обыграла земляков из "Эспаньола", а Королевский клуб еле дожал главного аутсайдера сезона
Зозулю прорвало: украинец впервые с февраля забил гол в матче Сегунды
Команда украинца упустила победу на последних минутах встречи
"Сколько можно?": тренер "Леганеса" продолжает игнорировать вратаря сборной Украины
Середняк Примеры без украинцев сотворил сенсацию, одолев на выезде одного из лидеров
Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"
Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба