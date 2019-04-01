Никого не пожалел: в чемпионате Испании не осталось команд, кому бы не забивал Бензема

Очередной жертвой французского форварда стала "Уэска"

Никого не пожалел: в чемпионате Испании не осталось команд, кому бы не забивал Бензема 2019-04-01T10:23:57+03:00 Футбол Очередной жертвой французского форварда стала "Уэска"

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (3:2). Благодаря этому на счету форварда теперь есть гол в ворота каждой команды, с которой он играл в Примере. Всего француз отличился 141 раз в матчах с 34 командами.

31-летний Бензема перешел в "Реал" летом 2009 года из "Лиона". Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (28 – в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей (три – с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами. Кроме того, на его счету четыре гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что в конце февраля дом форварда "Реала" ограбили во время матча с "Барселоной". Грабители залезли в дом Карима Бензема, когда он играл в поединке Кубка Испании.

Ранее мы сообщали, что Зидану на летние трансферы выделят полмиллиарда евро. Испанский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Поля Погба и Садио Мане.

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