"Никто не сказал, что чемпионат закончен": что происходит в Бельгии и почему украинские игроки не видятся

Некоторые команды отправили в отпуск, а футболисты одного клуба не встречаются между собой

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук рассказал, как проходит выход из карантина в Бельгии и как обстоят дела с возобновлением сезона в стране. Хотя ранее мы сообщали, что первый чемпионат в Европе хочет завершить сезон досрочно, а украинец станет чемпионом.

"В Бельгии, как и в Украине, идет смягчение карантина, больше людей на улице. Прогресс идет, но чемпионат вроде как закончили. Приняли вроде решение, что "Брюгге" – чемпион, "Гент" – вице-чемпион и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Но это не точно, ждем решения лиги. Все хотели бы продолжить чемпионат, но это решает не команда, а страна. Все очень скучают по футболу. Но сложно что-то сказать, сейчас сложное время для футбола. Это катастрофа, поскольку столько людей остаются без работы и зарплат", – говорит Яремчук.

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"Мы с Безусом и Пластуном не видимся и не попадаем в один график. Такое впечатление, что мы в разных командах. С Соболем (выступает за "Брюгге". – Ред.) прямого контакта нет, но иногда общаемся в общей группе. Также общаемся с Макаренко и Бацулой. Им дали отпуск на пять недель, а мы еще тренируемся. Как-то несерьезно и непрофессионально, никто не сказал, что сезон окончен. Приходится ждать. Знаю, что в некоторых командах серьезно пообрезали зарплаты, кому-то не платят 50 или 70 процентов. Они не видят смысла проводить матчи без болельщиков", – сказал Яремчук.

Мы также писали, что форвард сборной Украины Роман Яремчук вернулся к тренировкам после операции на ноге. Футболист национальной сборной должен был восстановиться до Евро-2020.

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