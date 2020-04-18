Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Никуда не выходить": из-за грязного воздуха в Киеве игрокам "Динамо" запретили приезжать на базу

18 апреля, 20:55

Богдан Юрков

Хорватский футболист столичного клуба Йосип Пиварич рассказал, как тренируется в сложившихся условиях

Проблемы с экологией в столице Украины отразились на тренировочном процессе киевского "Динамо". Об этом рассказал хорватский легионер "бело-синих", вице-чемпион мира-2018 Йосип Пиварич. Отметим, что из-за пожаров в лесах Житомирской области и рядом с Чернобылем Киев оказался среди городов с самым загрязненным воздухом в мире. Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице

"Как только началась проблема с загрязненным воздухом, медперсонал клуба сразу написал в нашу рабочую группу в WhatsApp, что пока такая ситуация, не нужно приезжать на тренировки на базу и нельзя никуда выходить, – рассказал хорватский защитник "Динамо" Йосип Пиварич. – Так что вчера мы поработали дома, сегодня уже сделали тренировку "табата", еще одна тренировка вечером, а завтра – выходной. Надеюсь, к понедельнику ситуация нормализуется"

Читайте также: "Водка? Не пью": футболист "Динамо" поспорил с Лукашенко по поводу методов борьбы с коронавирусом

Что касается коронавируса... "Конечно, все футболисты хотели бы возобновить полноценные тренировки как можно раньше, но никто не может знать, какая будет ситуация с эпидемией завтра", – добавил Пиварич

Реклама

Смотрите сюжет о том, как задыхается Киев

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев воздух Динамо Киев Йосип Пиварич

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья попа приносит удачу футбольным командамФутбол
Переболевший коронавирусом футболист:
Переболевший коронавирусом футболист: "Курение делает вас более восприимчивыми к коронавирусу"Футбол
Бывший капитан
Бывший капитан "Динамо" назвал человека, который пугает его не меньше, чем коронавирусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...