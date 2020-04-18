"Никуда не выходить": из-за грязного воздуха в Киеве игрокам "Динамо" запретили приезжать на базу

Проблемы с экологией в столице Украины отразились на тренировочном процессе киевского "Динамо". Об этом рассказал хорватский легионер "бело-синих", вице-чемпион мира-2018 Йосип Пиварич. Отметим, что из-за пожаров в лесах Житомирской области и рядом с Чернобылем Киев оказался среди городов с самым загрязненным воздухом в мире. Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице

"Как только началась проблема с загрязненным воздухом, медперсонал клуба сразу написал в нашу рабочую группу в WhatsApp, что пока такая ситуация, не нужно приезжать на тренировки на базу и нельзя никуда выходить, – рассказал хорватский защитник "Динамо" Йосип Пиварич. – Так что вчера мы поработали дома, сегодня уже сделали тренировку "табата", еще одна тренировка вечером, а завтра – выходной. Надеюсь, к понедельнику ситуация нормализуется"

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Что касается коронавируса... "Конечно, все футболисты хотели бы возобновить полноценные тренировки как можно раньше, но никто не может знать, какая будет ситуация с эпидемией завтра", – добавил Пиварич

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