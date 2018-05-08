"Нива" из Тернополя из-за судей прекратила выступления во Второй лиге

В команде заявили, что не будут участвовать в грязных и коррумпированных играх

"Нива" Тернополь отправила президенту ПФЛ Сергею Макарову письмо, в котором сообщается о прекращении выступлений во Второй лиге. Данную информацию подтверждает официальный сайт тернопольской команды.

Отмечается, что решение было принято после получения объяснений арбитража матча "Нива" – "Агробизнес" от КА ФФУ.

"Поскольку Комитет полностью оправдал все спорные моменты в пользу действий арбитра, клуб выполняет свое обещание и прекращает участие в чемпионате. Мы не будем участвовать в грязных и коррумпированных играх, которые полностью окутали украинский футбол", – говорится в заявлении.

Поединок "Нива" Тернополь – "Агробизнес" завершился со счетом – 2:1. Тернополяне повели в счете уже на шестой минуте, однако во второй половине пропустили дважды. Причем, второй гол был забит в ворота "Нивы" с пенальти, назначенного на четвертой компенсированной минуте. Любопытно, что этот 11-метровый был уже вторым во встрече в пользу гостей.

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