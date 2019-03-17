Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"No Zina – no party": сумасшедший прыжок Зинченко после победы над "Суонси"

Сегодня, 10:00

Снова лучший! Украинцу поставили самую высокую оценку среди защитников за валидольный матч против "Суонси"

Александр Зинченко в полете
Александр Зинченко в полете. Фото: Instagram
"No Zina – no party": сумасшедший прыжок Зинченко после победы над "Суонси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/dfd/36c/5c8dfd36ce921.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/dfd/36c/5c8dfd36ce921.png Футбол Снова лучший! Украинцу поставили самую высокую оценку среди защитников за валидольный матч против "Суонси"

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова взорвал Интернет. На сей раз – бурной радостью после победного гола своей команды в ворота "Суонси" в матче 1/4 Кубка Англии (3:2).

Напомним, по ходу выездного поединка "МанСити" проигрывал 0:2, но после выхода Зинченко на замену команда Пепа Гвардиолы совершила невероятный камбек.

Украинский легионер "горожан" Александр Зинченко, игравший на уже привычной для себя позиции левого защитника, заработал от портала Whoscored оценку 6.9, которая стала лучшей среди всех защитников "МанСити". Фабиан Делф, вместо которого на поле появился Зинченко на 57-й минуте, получил оценку 5.5.

Празднуя победный гол своей команды, Зинченко по такой высокой траектории запрыгнул на партнеров, что, казалось, мог бы побить рекорд в прыжках в высоту легендарного кубинца Хавьера Сотомайора (245 см).

"Командный дух! Мы в полуфинале!" – подписал фото в своем Instagram Зинченко.

  • "No Zina – no party!", – отреагировали в комментариях подписчики Александра.
  • "Кажется, никто в клубе не радуется, как ты! Саша, лучший!"
  • "Ты сделал разницу. Пусть Менди (основной левый бек) волнуется"

Но хватает и скептических комментариев

  • "Победа не заслуженная. Судья вытянул. Но настроение перед сборной – то что надо!"
  • "Какой там командный дух. Думали, голы сами забьются, вот едва и не получили по шапке".

Как сообщалось ранее, Зинченко попал в одну команду с Месси и Роналду.

Также сообщалось, что шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Манчестер Сити, Суонси, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость " "No Zina – no party": сумасшедший прыжок Зинченко после победы над "Суонси"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зинченко устроил избиение Коноплянки: обзор матча "Манчестер Сити" – "Шальке"

13 марта, 09:22

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Манчестере

Круче зятя Марадоны: фаны "МанСити" признали Зинченко лучшим игроком месяца

10 марта, 10:53

Украинский футболист набрал 45% голосов, опередив аргентинского форварда "горожан" Серхио Агуэро

Умерла Юлия Началова

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Ребенок внутри матери: невероятное видео

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Аваков: Зеленский сделает из Украины парламентскую республику

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий
Загрузка...

Где смотреть дерби Донбасса "Заря" – "Шахтер"

Вчера, 11:35

Список трансляций центрального матча 22 тура чемпионата Украины

Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты

15 марта, 09:39

Фанаты заговорили об отставке Хацкевича после того, как "Динамо" потерпело самое крупное поражение в истории домашних матчей в еврокубках

"Какая боль! Какая боль!": обзор матча "Динамо" – "Челси"

15 марта, 09:11

Так больно в родных стенах в еврокубках не били еще ни один украинский клуб

Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

14 марта, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

"Динамо" бито в Киеве со счетом 0:5, дальше в еврокубках – без украинских клубов

14 марта, 21:51

Киевляне в 1/8 финала Лиги Европы проиграли "Челси" с общим счетом 0:8

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Документалка про менструацию получила Оскар

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы