"No Zina – no party": сумасшедший прыжок Зинченко после победы над "Суонси"

Снова лучший! Украинцу поставили самую высокую оценку среди защитников за валидольный матч против "Суонси"

Александр Зинченко в полете. Фото: Instagram

"No Zina – no party": сумасшедший прыжок Зинченко после победы над "Суонси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/dfd/36c/5c8dfd36ce921.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/dfd/36c/5c8dfd36ce921.png 2019-03-17T10:00:00+02:00 Футбол Снова лучший! Украинцу поставили самую высокую оценку среди защитников за валидольный матч против "Суонси"

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова взорвал Интернет. На сей раз – бурной радостью после победного гола своей команды в ворота "Суонси" в матче 1/4 Кубка Англии (3:2).

Напомним, по ходу выездного поединка "МанСити" проигрывал 0:2, но после выхода Зинченко на замену команда Пепа Гвардиолы совершила невероятный камбек.

Украинский легионер "горожан" Александр Зинченко, игравший на уже привычной для себя позиции левого защитника, заработал от портала Whoscored оценку 6.9, которая стала лучшей среди всех защитников "МанСити". Фабиан Делф, вместо которого на поле появился Зинченко на 57-й минуте, получил оценку 5.5.

Празднуя победный гол своей команды, Зинченко по такой высокой траектории запрыгнул на партнеров, что, казалось, мог бы побить рекорд в прыжках в высоту легендарного кубинца Хавьера Сотомайора (245 см).

"Командный дух! Мы в полуфинале!" – подписал фото в своем Instagram Зинченко.

"No Zina – no party!", – отреагировали в комментариях подписчики Александра.

"Кажется, никто в клубе не радуется, как ты! Саша, лучший!"

"Ты сделал разницу. Пусть Менди (основной левый бек) волнуется"

Но хватает и скептических комментариев

"Победа не заслуженная. Судья вытянул. Но настроение перед сборной – то что надо!"

"Какой там командный дух. Думали, голы сами забьются, вот едва и не получили по шапке".

Как сообщалось ранее, Зинченко попал в одну команду с Месси и Роналду.

Также сообщалось, что шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "No Zina – no party": сумасшедший прыжок Зинченко после победы над "Суонси"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.