Ногами по лицу: в Танзании полиция избила спортивного журналиста

Сегодня, 13:24

Инцидент случился во время товарищеского матча "Симба" – "Асанте Котоко"

Журналист пострадал от рук и ног полицейских
Журналист пострадал от рук и ног полицейских

В сети появилось видео, на котором полицейские в Танзании бьют журналиста во время товарищеского матча между клубами "Симба" и "Асанте Котоко". Причина такого поведения неизвестна, однако налицо явное превышение полномочий: двое полицейских по очереди ударяют человека, который не оказывает сопротивления. По какой причине мужчина без футболки – также неизвестно.

Футбольная ассоциация Танзании уже выступила с заявлением, в котором всячески порицает такое поведение. Кроме того, отмечается, что по этому поводу будет проведена встреча со спортивными чиновниками страны.

Ранее мы писали, что португальская полиция избила болельщика на глазах у его малолетнего сына. Фанаты праздновали чемпионство "Бенфики" и повздорили с полицейскими.

А совсем недавно киевские фанаты взяли на себя ответственность за избиение болельщиков "Ливерпуля". Столичные хулиганы считают произошедшее "праздником футбола".
Танзания, журналист, полиция

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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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