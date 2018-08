Ногами по лицу: в Танзании полиция избила спортивного журналиста

В сети появилось видео, на котором полицейские в Танзании бьют журналиста во время товарищеского матча между клубами "Симба" и "Асанте Котоко". Причина такого поведения неизвестна, однако налицо явное превышение полномочий: двое полицейских по очереди ударяют человека, который не оказывает сопротивления. По какой причине мужчина без футболки – также неизвестно.

Футбольная ассоциация Танзании уже выступила с заявлением, в котором всячески порицает такое поведение. Кроме того, отмечается, что по этому поводу будет проведена встреча со спортивными чиновниками страны.

Tanzanian Police brutally assault a journalist during the football friendly match between Simba FC vs Asante Kotoko. pic.twitter.com/WenLcCEt8a