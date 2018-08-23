Норвежский "Мольде" едва не сотворил сенсацию в России

Футболисты российского "Зенита" одержали волевую победу над норвежским "Молде" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Забив гол, норвежцы удерживали победный счет до середины второго тайма. Встреча, прошедшая 23 августа в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. У победителей отличились Артем Дзюба (71-я минута), Антон Заболотный (80) и Миха Мевля (90), у гостей мяч забил Эрик Хестад (42). Ответная встреча пройдет в Норвегии 30 августа. Победитель противостояния в раунде плей-офф попадает в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что в предыдущем раунда квалификации Лиги Европы "Зенит" на выезде проиграл минскому "Динамо" со счетом 0:4, но затем на своем поле взял реванш со счетом 8:1 и прошел дальше.

В другом матче четверга грузинский "Торпедо" из Кутаиси на своем поле с минимальным счетом уступил болгарскому клубу "Лудогорец" – 0:1.

Отметим, что сегодня свой первый матч в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы проведет и единственный представитель Украины – "Заря". Смотреть матч "Заря" – "Лейпциг" можно с 21:30 на канале "2+2".