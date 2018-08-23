Норвежский "Мольде" едва не сотворил сенсацию в России

Сегодня, 21:04

"Зенит" одержал волевую победу над "Молде" в квалификации Лиги Европы

Футболисты &quot;Молде&quot; первыми забили гол, но не смогли удержать преимущество. Фото Getty
Футболисты "Молде" первыми забили гол, но не смогли удержать преимущество. Фото Getty

Футболисты российского "Зенита" одержали волевую победу над норвежским "Молде" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Забив гол, норвежцы удерживали победный счет до середины второго тайма. Встреча, прошедшая 23 августа в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. У победителей отличились Артем Дзюба (71-я минута), Антон Заболотный (80) и Миха Мевля (90), у гостей мяч забил Эрик Хестад (42). Ответная встреча пройдет в Норвегии 30 августа. Победитель противостояния в раунде плей-офф попадает в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что в предыдущем раунда квалификации Лиги Европы "Зенит" на выезде проиграл минскому "Динамо" со счетом 0:4, но затем на своем поле взял реванш со счетом 8:1 и прошел дальше.

В другом матче четверга грузинский "Торпедо" из Кутаиси на своем поле с минимальным счетом уступил болгарскому клубу "Лудогорец" – 0:1.

Отметим, что сегодня свой первый матч в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы проведет и единственный представитель Украины – "Заря". Смотреть матч "Заря" – "Лейпциг" можно с 21:30 на канале "2+2".
Лига Европы, Зенит Санкт-Петербург, Молде

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Сегодня|Спорт

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