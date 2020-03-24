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Норвежский вундеркинд очень заинтересовал "Реал": мадридцы готовы потратить крупную сумму

24 марта, 16:45

Максим Перепелица

Эрлинг Холанд может перебраться в Мадрид в ближайшее летнее трансферное окно

Мадридский "Реал" рассматривает нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда как приоритетную цель летней трансферной кампании. Как сообщает Marca, "королевский клуб" находится в поиске забивного нападающего. "Реал" все еще стремится подписать форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, однако из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса, данный трансфер будет невозможно осуществить в это межсезонье.

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Холанд перешел в "Боруссию" зимой 2020-го года за 20 млн евро. Норвежец провел 11 матчей, забив 12 голов и отдав две результативные передачи. Его стоимость на данный момент оценивается в 80 млн евро.

Ранее мы писали, чтофункционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

Также мы сообщали, что новой жертвой коронавируса в Испании стал знаменитый футбольный вратарь.

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чемпионат Испании чемпионат Германии Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

Источник: Marca

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