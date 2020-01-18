Норвежский вундеркинд поражает Германию: гол через три минуты после дебюта, хет-трик – через 23!

Холанд дебютировал хет-триком / Фото: Reuters

Невероятный матч выдали сегодня в немецкой Бундеслиге "Аугсбург" и дортмундская "Боруссия". Команды на двоих наколотили восемь голов, гости Аугсбурга добились волевой победы, а привел их к ней 19-летний норвежский дебютант Эрлинг Холанд. Мы писали, как норвежец Холанд устанавливает рекорды Лиги чемпионов.

"Аугсбург" занимает десятое место в чемпионате Германии, "Боруссия" – пятое. Однако именно хозяева вели в счет 2:0 и 3:1 – до тех пор, пока на поле в составе гостей не появился 19-летний норвежец Эрлинг Холанд. Этой зимой дортмундцы купили его у австрийского "Зальцбурга". Уже через три минуты после появления на поле нападающий забил свой первый мяч в Бундеслиге. А еще через 20 минут оформил хет-трик. В этом же интервале гол у гостей на свой счет записал Джейдон Санчо, на которого претендует "Челси". Мы сообщали, что российский олигарх одобрил покупку английского вундеркинда за 140 миллионов.

Реклама

В итоге – 5:3. Феерическая победа "Боруссии" подняла ее на четвертое место, позволив по очкам догнать "Баварию" и "Шальке".

Смотрите, как Холанд забивал "Ливерпулю" – еще в форме австрийского "Зальцбурга"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама