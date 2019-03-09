Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП

Вчера, 12:10

Ирина Морозюк, которая "едва не умерла" в Турции, напевает песенку и посылает воздушные поцелуи

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк. Фото: Instagram
"Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/38b/b53/5c838bb531833.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/38b/b53/5c838bb531833.png Футбол Ирина Морозюк, которая "едва не умерла" в Турции, напевает песенку и посылает воздушные поцелуи

Жена выступающего в "Ризеспоре" динамовца Николая Морозюка Ирина показала, как выглядит спустя три дня после серьезного ДТП в Турции.

Напомним, в ДТП угодило такси, в котором находилась Ирина Морозюк. "Таксист мой завтыкал и выехал на встречную! – вспоминала произошедшее Ирина. – Я сидела сзади, не пристегнутая. Удар был мощный, и я лицом ударилась в сидение. Разбила нос, губы, зубов не чувствую! Потом уже помню, как лежу на земле вся в крови! Честно, я так еще никогда не была близка к смерти! Я реально думала, что умираю... Мне казалось, если я лягу, то отключусь. Поэтому изо всех сил пыталась вставать. С трудом нашла телефон и позвонила мужу. Доктора сказали, что все хорошо... Покой и восстановление".

ТАКОЙ ИРИНА МОРОЗЮК БЫЛА СРАЗУ ПОСЛЕ АВАРИИ


 

И вот, спустя три дня после ДТП, Ирина Морозюк выложила несколько видео в свой инстаграм, судя по которым, девушка пришла в норму. Ирина посылает своим подписчикам воздушный поцелуй и напевает песенку "Нос картошкой"

ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ ОТ ИРИНЫ МОРОЗЮК

А ВОТ И ПЕСЕНКА ПРО НОС В ИСПОЛНЕНИИ ИРИНЫ

Напомним, перед злополучным ДТП жена динамовца Николая Морозюка показала, как в красных трусиках пашет как лошадь.

Также ранее сообщалось, что сексапильная Ирина Морозюк нарисовала картину грудью.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Николай Морозюк, Ирина Морозюк

Вы сейчас просматриваете новость " "Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена футболиста рассказала о неудавшейся "сексуально-романтической ночи"

26 декабря 2018, 21:35

Супруга защитника "Динамо" Николая Морозюка – о ночном плавании на яхте в Турции

Жена футболиста "Динамо" обещает исполнить "танец попой"

23 ноября 2018, 10:52

Ирина Морозюк объявила, что станцует тверк, когда количество подписчиков в ее Instagram достигнет 10 тысяч

В эфире ток-шоу подрались Пальчевский и Коханивский

​Какую кровь предпочитают комары?

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Назван самый экологически чистый регион Украины

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Убийство в супермаркете в Харькове: появилась важная информация

Главный тренер херсонского Кристалла увел команду с поля досрочно

Вывезли всё: в Украине сделали печальное заявление о Донбассе
Загрузка...

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

Сегодня, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

Вчера, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

Вчера, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Опять "баранка" в Англии: "Челси" громит "Динамо" в Лиге Европы

7 марта, 23:59

Киевляне пропустили три мяча в первом матче 1/8 финала ЛЕ

"Челси" – "Динамо": во сколько начало и где смотреть матч Лиги Европы

7 марта, 21:31

Список трансляций первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне на ТВ и в интернете

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Сальма Хайек поразила откровенным фото