Новая должность Дарио в "Шахтере": Срна назначен директором по футболу

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна, который в нынешнем сезоне был ассистентом главного тренера "горняков" Луиша Каштру, назначен на должность директора по футболу донецкого клуба. Среди задач 38-летнего хорвата на новой должности – развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников Академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов. Ранее мы писали, что "Шахтер" вернет болельщиков на трибуны – пока виртуально.

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Дарио Срна и Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Этот сезон был своего рода пробным для Дарио – не футболиста, – цитирует генерального директора "горняков" Сергея Палкина официальный сайт "Шахтера". – Мы все переживали за него, следили, как у него получится. У него все получилось очень хорошо! Мы все понимаем, что он – легенда клуба. Все футболисты в команде относятся к Дарио с большим уважением, для молодых игроков он вообще кумир. Его персона сегодня достаточно важна в команде. Принятое решение назначить Дарио директором по футболу обосновано его работой, влиянием и помощью "Шахтеру". Его главная задача – быть внутри жизнедеятельности команды. Понимать все процессы – тренировочные и операционные. Быть связующим звеном между менеджментом клуба, тренерским штабом, командой, президентом. Это тоже очень важно, потому что коммуникация в нашей жизни влияет на очень многие аспекты. Каким образом ты коммуницируешь, таким образом в дальнейшем будут приниматься решения. Это одна сторона. Другая – вовлеченность в трансферную политику клуба, ее обсуждение. Также Академия. Мы должны понимать: тренировочный процесс и обучение наших ребят проходит согласно стилистике и философии клуба, а она, в свою очередь, продиктована философией первой команды и ее футболом. Один из главных аспектов – адаптация молодых игроков в первой команде, как пришедших из Академии, так и тех, кого мы приобретаем".

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Отметим, что, будучи игроком, Дарио Срна провел 536 матчей за "Шахтер" (рекорд клуба), забил 49 голов и выиграл 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины. "Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успехов с клубом", – говорят в "Шахтере".

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