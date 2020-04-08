Новая Джей Ло закрутила роман с игроком "Ливерпуля": смотрите, чем сражает мужчин популярная певица

В последнее время девушку часто видят в Лондоне, где она проводит еще и маркетинговую кампанию

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири во время карантина и паузы в чемпионате Англии из-за коронавируса нашел время для своей личной жизни. Как сообщает британское издание The Sun, ссылаясь на косовские СМИ, 28-летний футболист завел роман с поп-певицей из Косово Дхуратой Ахметаж.

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27-летняя обворожительная шатенка, которая очень популярна в балканских странах, с января этого года неоднократно выкладывала в своем Instagram селфи, сделанные в Лондоне. Источник сообщает, что девушка, к которой некоторые поклонники отмечают схожесть с Дженнифер Лопес, приезжала в столицу Великобритании как раз для встречи с Шакири, который и сам родился в Косово.

Косовские СМИ утверждают, что певица также учится в Англии в частном университете и проводит там маркетинговую кампанию с брендом одежды, продвигая его в своих социальных сетях.

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Смотрите один из клипов косовской певицы

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В нынешнем сезоне Шакири из-за травмы провел только 10 матчей, в которых забил один гол. Контракт форварда с английским клубом рассчитан до 2023 года, но, по слухам, ближайшим летом он может переехать в "Севилью", а в обратном направлении может последовать центральный защитник испанского коллектива Диего Карлос.

Смотрите, как Шакири забивал за "Ливерпуль"

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