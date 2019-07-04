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Новая идея УЕФА: четвертьфиналистам Лиги чемпионов давать путевки в следующий розыгрыш

4 июля, 15:58

Глава европейского футбола хочет изменить формат главного еврокубка

Глава УЕФА Александер Чеферин
Глава УЕФА Александер Чеферин. Фото: AFP

Президент УЕФА Александер Чеферин рассматривает новые реформы, которые затронут формат проведения Лиги чемпионов, сообщает The Times. Одно из предложений – гарантированное участие в следующем розыгрыше турнира всем клубам, которые пробились в четвертьфинал в предыдущем розыгрыше.

"Мы бы хотели этим правилом защитить такие команды, как "Аякс" в этом году, или "Монако" и "Лестер" ранее", – заявил Чеферин.

Также есть предложение относительно формата группового этапа турнира, который в будущем может включать в себе 4 группы по 8 команд в каждой (в данный момент – 8 групп по 4 команды).

Отметим, что эти варианты еще не рассматривались. Совместное с клубами и чемпионатами обсуждение возможных изменений пройдет 11 сентября.

Не так давно активно обсуждалась идея ряда клубов из топ-чемпионатов о создании Суперлиги. Согласно информации, в 2016 году европейские топ-клубы всерьез заговорили о создании отдельного турнира вместо участия в Лиге чемпионов. Прежде всего, причиной такого решения стало недовольство финансовыми выплатами от УЕФА.

Мы писали, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов предложила утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов победителем стал "Ливерпуль", в финале обыгравший "Тоттенхэм" (2:0).

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Тег УЕФА, Лига чемпионов, Александер Чеферин

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SportArena

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