Новая обложка Playboy: жена Олега Гусева поразила откровенным фото с кроличьими ушками

Вчера, 18:20

Возлюбленная легенды "Динамо" не стесняется выкладывать откроенные фото в сеть

Мария Гусева. Фото Instagram
Мария Гусева. Фото Instagram

Жена бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева Мария на своей странице в Instagram поделилась довольно пикантным снимком. На нем красавица позирует в синем кружевном боди, а ее голову украшают кроличьи ушки. Один из подписчиков Маши в комментариях заявил, что это фото вполне может претендовать на новую обложку журнала Playboy.

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Напомним, что Олег Гусев покинул "Динамо" в конце прошлого сезона, но так и не нашел вариантов продолжения карьеры. В сентябре он решил "повесить бутсы на гвоздь" и сосредоточиться на тренерской деятельности. Сейчас Гусев возглавляет "молодежную команду Динамо".

Гусев выступал за "Динамо" с 2004 по 2018 год с перерывом на полгода в начале 2017 года. Всего за "Динамо" он провел 443 матча и забил 96 мячей. В составе киевлян Гусев пять раз становился чемпионом Украины, столько же раз побеждал в Кубке страны и трижды выигрывал Суперкубок. В составе сборной Украины доходил до 1/4 финала ЧМ-2006, а также выступал на Евро-2012.

Ранее мы писали, что жена Артема Кравца поделилась "сладкими воспоминаниями" и запостила фото в купальникеСупруга футболиста поделилась соблазнительным фото на странице в соцсети.
футбол, Олег Гусев, WAGs

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Сегодня|Спорт

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