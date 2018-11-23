Новая обложка Playboy: жена Олега Гусева поразила откровенным фото с кроличьими ушками

Жена бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева Мария на своей странице в Instagram поделилась довольно пикантным снимком. На нем красавица позирует в синем кружевном боди, а ее голову украшают кроличьи ушки. Один из подписчиков Маши в комментариях заявил, что это фото вполне может претендовать на новую обложку журнала Playboy.

Напомним, что Олег Гусев покинул "Динамо" в конце прошлого сезона, но так и не нашел вариантов продолжения карьеры. В сентябре он решил "повесить бутсы на гвоздь" и сосредоточиться на тренерской деятельности. Сейчас Гусев возглавляет "молодежную команду Динамо".

Гусев выступал за "Динамо" с 2004 по 2018 год с перерывом на полгода в начале 2017 года. Всего за "Динамо" он провел 443 матча и забил 96 мячей. В составе киевлян Гусев пять раз становился чемпионом Украины, столько же раз побеждал в Кубке страны и трижды выигрывал Суперкубок. В составе сборной Украины доходил до 1/4 финала ЧМ-2006, а также выступал на Евро-2012.

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