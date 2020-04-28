Новая система вычисления определила Месси лучшим футболистом XXI века

Аргентинец определил Криштиану Роналду за счет лучших показателей по голам и передачам

ProFootballDB на основе системы вычисления ELO составил рейтинг лучших игроков 21-го века. Составители рейтинга учитывали количество голов, результативных передач, уровень соперников и другие статистические данные из мира футбола. Возглавил список капитан "Барселоны" Лионель Месси с показателем в 100 очков. Ранее мы писали, что Пеле за месяц на карантине поменял мнение о лучшем футболисте современности.

На втором месте значится форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого рейтинг также 100. Однако Месси был поставлен выше за счет лучших показателей по голам и передачам – 697 голов и 273 голевых передач в 857 играх против 725 голов и 177 передач в 1000 матчах у португальца.

1. Лионель Месси (100)

2. Криштиану Роналду (100)

3. Тьерри Анри (98)

4. Луис Суарес (97)

5. Златан Ибрагимович (97)

6. Гарри Кейн (97)

7. Мохамед Салах (97)

8. Неймар (96)

9. Роберт Левандовски (96)

10. Радамель Фалькао (95)

Кстати, недавно был опубликован рейтинг самых техничных футболистов в истории. Пеле и Роналду не попали даже в ТОП-10, а Месси расположился на пятом месте.

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Также свой рейтинг, но по другим критериям, составил Sportsmail. Издание составило список самых известных балагуров мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.

Самые известные балагуры мирового футбола

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