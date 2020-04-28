Новая система вычисления определила Месси лучшим футболистом XXI века

ProFootballDB на основе системы вычисления ELO составил рейтинг лучших игроков 21-го века. Составители рейтинга учитывали количество голов, результативных передач, уровень соперников и другие статистические данные из мира футбола. Возглавил список капитан "Барселоны" Лионель Месси с показателем в 100 очков. Ранее мы писали, что Пеле за месяц на карантине поменял мнение о лучшем футболисте современности.
На втором месте значится форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого рейтинг также 100. Однако Месси был поставлен выше за счет лучших показателей по голам и передачам – 697 голов и 273 голевых передач в 857 играх против 725 голов и 177 передач в 1000 матчах у португальца.
- 1. Лионель Месси (100)
- 2. Криштиану Роналду (100)
- 3. Тьерри Анри (98)
- 4. Луис Суарес (97)
- 5. Златан Ибрагимович (97)
- 6. Гарри Кейн (97)
- 7. Мохамед Салах (97)
- 8. Неймар (96)
- 9. Роберт Левандовски (96)
- 10. Радамель Фалькао (95)
Кстати, недавно был опубликован рейтинг самых техничных футболистов в истории. Пеле и Роналду не попали даже в ТОП-10, а Месси расположился на пятом месте.
Также свой рейтинг, но по другим критериям, составил Sportsmail. Издание составило список самых известных балагуров мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.
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