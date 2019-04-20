Новая заруба "МанСити" и "Тоттенхэма" и другие матчи 35-го тура чемпионата Англии

Расписание, результаты и трансляции поединков английской Премьер-лиги

"МанСити" - "Тоттенхэм" - новая схватка. Фото: AFP

В этот уикенд проходят матчи 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Статус центрального поединка достался схватке "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" на "Этихад Стэдиум". Не успели еще улечься страсти после зарубы между этими соперниками в 1/4 Лиги чемпионов, которая завершилась драматическим вылетом из еврокубков команды Хосепа Гвардиолы, как календарь уготовил новую встречу грандов английского футбола – уже в рамках Премьер-лиги. Кстати, накануне матча со "шпорами" украинский легионер "МанСити" Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире среди игроков до 23 лет. Transfermarkt оценивает воспитанника донецкого "Шахтера" в 15 миллионов евро.

Чемпионат Англии, 35 тур

Суббота, 20 апреля

14:30 "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Вест Хэм" – "Лестер" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Брайтон"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Уотфорд"

17:00 "Борнмут" – "Фулхэм"

19:30 "Ньюкасл" – "Саутгемптон" ТВ: "Футбол 2"

Воскресенье, 21 апреля

15:30 "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" ТВ: "Футбол 2"

18:00 "Арсенал" – "Кристал Пэлас" ТВ: "Футбол 2"

18:00 "Кардифф" – "Ливерпуль" ТВ: "Футбол 1"

Понедельник, 22 апреля

22:00 "Челси" – "Бернли" ТВ: "Футбол 1"

Турнирная таблица чемпионата Англии

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