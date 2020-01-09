Новая звезда "Бенфики" заставил болельщика бегать по улицам города голышом

Юлиан Вайгль / Фото: Twitter

Новичок "Бенфики" Юлиан Вайгль заставил фаната португальского клуба бегать по Лиссабону голышом. Дело в том, что один болельщиков "Орлов", Дуарте Мендес, 17 декабря написал на своей странице в Twitter, что он пробежит голым один километр по улице, если клуб подпишет Вайгля. На тот момент многие фанаты не верили в такой трансфер и часто шутили на эту тему.

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Но в итоге немецкий полузащитник таки перебрался из дортмундской "Боруссии" в "Бенфику" – соперник "Шахтера" по Лиге Европы усилился игроком сборной Германии. А узнав о таком смелом обещании парня, Юлиан решил подшутить над ним. Под постом с обещанием Вайгль написал: "Беги". И португалец сдержал слово, рассекая ночью по городу в чем мать родила. А потом выложил видео забега на страничке футболиста с надписью: "Сделано"!

Тем временем "Шахтер", которому предстоит сыграть с португальским грандом в 1/16 Лиги Европы, будет набираться сил в Турции. Перед "Бенфикой" донецкая команда проведет два сбора в Белеке.

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