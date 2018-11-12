Новая звезда "Динамо": 20-летнего футболиста признали игроком тура

Автор первого гола в матче 15-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Мариуполь" – 4:0 Николай Шапаренко был признан лучшим футболистом тура экспертным жюри Премьер-лиги, в состав которого вошли авторитетные личности – Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

При подсчете голосов выяснилось, что 20-летний Шапаренко (к слову – воспитанник именно мариупольского клуба) опередил полузащитника "Зари" Артема Гордиенко на два балла.

Победа юного таланта, который попал в состав национальной сборной Украины на ноябрьские игры, скорее всего – по совокупности достижений за последнее время. Ведь он забивает за киевский клуб, начиная с 31 октября, в каждом поединке.

В Кубке Украины в игре с "Минаем" его дубль помог "Динамо" вырвать победу – 3:1. Затем Шапаренко забил "Шахтеру" (1:2) в чемпионате Украины, потом "Ренну" (3:1) в Лиге Европы. Теперь – "Мариуполю". Четыре игры – пять мячей.

В рейтинге бомбардиров "Динамо" в нынешнем сезоне Шапаренко после этой серии уступает только Беньямину Вербичу и Виктору Цыганкову, которые забили по семь раз.

Тем временем любопытное заявление выдал экс-форвард "Динамо" Артем Милевский: "Непривычно видеть молодых ребят в динамовских футболках. Какая-то детвора играет в футбол. Мы играли по-взрослому, по-мужски. А сейчас в там играет молодежь в какой-то детский футбол без идеи.