Новичку "Манчестер Сити" не дали разрешение на работу в Англии

Сегодня, 20:16

Английский клуб попытается отправть его в очередную аренду

Дуглас Луис. Фото mancity.com
Дуглас Луис. Фото mancity.com

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался недоволен решением Футбольной Ассоциации Англии (FA) не давать разрешение на работу новичку Дугласу Луису. "Манчестер Сити" подписал Дугласа летом 2017 года из "Васко да Гама". Минувший сезон 20-летний бразилец провел на правах аренды в "Жироне".

"Ему не разрешили играть в Англии. Поэтому мы постараемся помочь ему уйти в еще одну аренду и попробуем получить разрешение на работу.

Мне сложно понять, когда один человек, который не видит игрока и не присутствует на тренировках, принимает решение.

У Луиса есть все данные, и мы решили, что он может играть. Я принимаю правила, но не понимаю. Любой человек во всем мире может работать там, где захочет", – заявил Хосеп Гвардиола.

Сообщается, что "Сити" предоставлял видео FA c игрой Дугласа, а Гвардиола был готов лично присутствовать на слушании по делу о выдаче игроку разрешения на работу.

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" избавился от молодого нападающего. 19-летний Лукас Нмеча перешел в "Престон" на правах аренды на один сезон.

Также мы писали, что , что самый молодой игрок ЧМ-2018 перешел в "Манчестер Сити". Руководство "горожан" намерено сразу же отправить австралийца Дэниела Арзани в аренду.

А вот украинец Александр Зинченко отказался покидать "Манчестер Сити", трансфер в "Вулверхэмптон" сорвался, хотя тренерский штаб дал ему понять, что играть он будет крайне мало.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Дуглас Луис

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