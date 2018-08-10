Новичку "Манчестер Сити" не дали разрешение на работу в Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался недоволен решением Футбольной Ассоциации Англии (FA) не давать разрешение на работу новичку Дугласу Луису. "Манчестер Сити" подписал Дугласа летом 2017 года из "Васко да Гама". Минувший сезон 20-летний бразилец провел на правах аренды в "Жироне".

"Ему не разрешили играть в Англии. Поэтому мы постараемся помочь ему уйти в еще одну аренду и попробуем получить разрешение на работу. Мне сложно понять, когда один человек, который не видит игрока и не присутствует на тренировках, принимает решение. У Луиса есть все данные, и мы решили, что он может играть. Я принимаю правила, но не понимаю. Любой человек во всем мире может работать там, где захочет", – заявил Хосеп Гвардиола.

Сообщается, что "Сити" предоставлял видео FA c игрой Дугласа, а Гвардиола был готов лично присутствовать на слушании по делу о выдаче игроку разрешения на работу.

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