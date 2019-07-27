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Новичок "Барселоны" рассказал, о чем мечтает в кровати

27 июля, 10:28

У Гризманна интересные фантазии, которые скоро станут реальностью

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн. Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн признался, что с нетерпением ждет возможности сыграть вместе с обладателем пяти Золотых мячей Лионелем Месси. Французский игрок поделился ожиданиями от нового сезона в каталонском клубе.

"Когда я лежу в кровати, начинаю представлять, как буду играть с Лео Месси, как мы будем забивать голы", – рассказал Гризманн.

На данный момент "сине-гранатовые" находятся в азиатском турне, в которое Месси не поехал. Аргентинец лишь накануне вернулся в Барселону из отпуска. Ожидается, что Лионель присоединится к тренировкам в спортивном комплексе клуба 31 июля.

Гризманн выступал за мадридский "Атлетико" с 2014 года. На его счету 257 матчей, 133 гола и 50 результативных передач. Летом 2019 года Антуан перешел в "Барселону" за 120 млн евро.

Кстати, "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна. Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года.

Кроме того, интересно, что аккурат перед приходом Клюйверта в "Барселоне" разразился скандал. Каталонский клуб без спроса забрал 21-й номер у Карлеса Аленьи и присвоил его дорогому новичку Френки де Йонгу.

Смотрите поединок Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль":

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси, Антуан Гризманн

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Источник:

Marca

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