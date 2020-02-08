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Новичок "Борусии" забил шикарный гол с умопомрачительной траекторией

8 февраля, 21:31

Эмре Джан отметил свое возвращение в Бундеслигу

Эмре Джан

Эмре Джан / Фото: Reuters

Полузащитник "Боруссии" Эмре Джан отметился забитым мячом в матче 21-го тура чемпионата Германии с "Байером". 26-летний хавбек забил первый гол за дортмундский клуб. Джан также проводит первый матч за дортмундцев в Бундеслиге и впервые вышел в старте.

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Зимой "Боруссия" арендовала Джана у "Ювентуса" с опцией выкупа за 25 миллионов евро. "Дортмунд" будет обязан выкупить игрока при выполнении определенных условий. В итоге, его команда проиграла "Байеру" со счетом 4:3.

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Ранее мы писали, что клуб Бундеслиги заинтересован в Михайличенко: немцы обратили внимание благодаря Скрипнику. Защитник "Зари" Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского "Вердера" благодаря главному тренеру луганчан Виктору Скрипнику, который раньше играл в Германии.

Также мы рассказывали, что неудержимый норвежский юнец из "Боруссии" побил очередной рекорд Бундеслиги. Форвард Эрлинг Холанд забил два мяча в ворота "Униона".

Смотрите, как "Бавария" громила сербскую "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов:

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чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Эмре Джан

Источник: Сегодня|Спорт

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