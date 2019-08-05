Новичок "Динамо" Родригес: "Япония помогла мне возмужать"

Самое яркое приобретение УПЛ этого лета – люксембуржец Жерсон Родригес, только в пятницу подписался в "Динамо", в воскресенье провел первую тренировку, и сходу включен в делегацию на Брюгге. В самолете на Бельгию журналист "Сегодня" чуть пообщался с новичком киевлян.
- Получая обратно паспорт на стойке в аэропорту, ты сказал "спасибо". Выучил русский, когда играл в Молдове?
- Да-да, немного понимаю. Сейчас я возвращаюсь в свой мир, за которым немного скучал, – и тут Жерсон перешел с английского на русский, – Да-да, я понимаю чуть-чуть.
- Перед "Динамо" ты поиграл в Молдове и Японии. Где адаптироваться было сложнее?
- Это очень разные страны с очень разными правилами. Япония отличается, много дисциплины и вообще всяких вещей. Но мне было нормально в обоих странах. Старался как мог, чтобы интегрировать себя. Молдова ближе к Украине. А Япония – очень прямая: если правило есть, ты должен его выполнять. Я очень рад этому времени в Японии. Она помогла мне... ммм... в голове. Быть мужчиной, быть более амбициозным, уважать правила и двигаться вперед в своей карьере.
- И повсюду – суши?
"What do you like eat?", – улыбнулся проходивший в этот момент к своему месту Гармаш, и Жерсон рассмеялся:
- Нет, конечно, там и японская кухня, и американская, и какая угодно. И в бразильском ресторане там тоже бывал.
- Где ты быстрее начал забивать голы, в Молдове или в Японии?
- Точно не помню в каком по счету матче, но быстро. Быстрее, думаю, в Японии. Но теперь я в Украине, и буду стараться дать все что могу "Динамо". И украинский тоже буду учить.
- Ты можешь играть на нескольких позициях в атаке. На каких комфортнее – расставишь по приоритету?
- Левый вингер, центрфорвард, десятка.
- Какие первые впечатления в Киеве, первые места?
- У меня пока не было особо времени, только третий день тут. Но когда вернемся из Брюгге, обязательно выйду в город.
- Против "Брюгге" раньше играл?
- Нет.
- А в Брюгге бывал?
- Ммм, нет.
- А культовое кино "В Брюгге" видел (у нас фильм известен под названием "Залечь на дно в Брюгге")?
- Нет.
- А готов сыграть уже завтра?
- Конечно!
Напомним, позавчера "Динамо" разгромило "Львов" в чемпионате Украины:
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