Новичок "Динамо" Родригес: "Япония помогла мне возмужать"

Самое яркое приобретение УПЛ этого лета – люксембуржец Жерсон Родригес, только в пятницу подписался в "Динамо", в воскресенье провел первую тренировку, и сходу включен в делегацию на Брюгге. В самолете на Бельгию журналист "Сегодня" чуть пообщался с новичком киевлян.

- Получая обратно паспорт на стойке в аэропорту, ты сказал "спасибо". Выучил русский, когда играл в Молдове?

- Да-да, немного понимаю. Сейчас я возвращаюсь в свой мир, за которым немного скучал, – и тут Жерсон перешел с английского на русский, – Да-да, я понимаю чуть-чуть.

- Перед "Динамо" ты поиграл в Молдове и Японии. Где адаптироваться было сложнее?

- Это очень разные страны с очень разными правилами. Япония отличается, много дисциплины и вообще всяких вещей. Но мне было нормально в обоих странах. Старался как мог, чтобы интегрировать себя. Молдова ближе к Украине. А Япония – очень прямая: если правило есть, ты должен его выполнять. Я очень рад этому времени в Японии. Она помогла мне... ммм... в голове. Быть мужчиной, быть более амбициозным, уважать правила и двигаться вперед в своей карьере.

- И повсюду – суши?

"What do you like eat?", – улыбнулся проходивший в этот момент к своему месту Гармаш, и Жерсон рассмеялся:

- Нет, конечно, там и японская кухня, и американская, и какая угодно. И в бразильском ресторане там тоже бывал.

- Где ты быстрее начал забивать голы, в Молдове или в Японии?

- Точно не помню в каком по счету матче, но быстро. Быстрее, думаю, в Японии. Но теперь я в Украине, и буду стараться дать все что могу "Динамо". И украинский тоже буду учить.

- Ты можешь играть на нескольких позициях в атаке. На каких комфортнее – расставишь по приоритету?

- Левый вингер, центрфорвард, десятка.

- Какие первые впечатления в Киеве, первые места?

- У меня пока не было особо времени, только третий день тут. Но когда вернемся из Брюгге, обязательно выйду в город.

- Против "Брюгге" раньше играл?

- Нет.

- А в Брюгге бывал?

- Ммм, нет.

- А культовое кино "В Брюгге" видел (у нас фильм известен под названием "Залечь на дно в Брюгге")?

- Нет.

- А готов сыграть уже завтра?

- Конечно!

