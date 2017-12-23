Новичок "Динамо" Вербич: "Буду делать все, чтобы не посрамить номер Андрея Шевченко"

Словенский полузащитник Беньямин Вербич, поставив подпись под пятилетним контрактом с "Динамо", дал свое первое интервью в качестве игрока киевского клуба.

- Какие эмоции после подписания контракта с "Динамо"?

- Конечно, эмоции только самые наилучшие. Я пришел в большую команду, один из грандов Восточной Европы. С нетерпением жду, когда начнутся сборы, а за ними и официальные игры.

- Многолетний лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко покинул команду летом, и в вашем приобретении видят замену ему. Видели в деле Андрея, что можете сказать о нем?

- Ярмоленко – очень сильный игрок, я, как футболист атакующего плана, могу многому научиться у него. Буду отдавать на поле максимум, чтобы попытаться заменить его.

- С кем из игроков "Динамо" уже знакомы? Возможно, пересекались с кем-то на поле?

- Играл против Йосипа Пиварича, когда "Копенгаген" встречался с загребским "Динамо". Также знаком с Александаром Пантичем.

- Вы выбрали седьмой номер. Знаете, кто играл под этим номером до вас?

- Знаю, что лучший футболист Украины Андрей Шевченко играл под №7. Буду делать все возможное, чтобы не посрамить эту цифру.

- У вас есть опыт выступлений в Лиге чемпионов. А какой самый памятный матч в вашей карьере?

- Больше всего запомнилась моя первая игра в Лиге чемпионов – на выезде против "Порту". Играя в меньшинстве, мы смогли свести поединок к ничьей.

- Этот сезон является одним из лучших в вашей карьере. Понадобится время на адаптацию в "Динамо", чтобы продолжать в том же духе?

- Нужно познакомиться с партнерами, ознакомиться с тактическими схемами игры команды. Я смотрел много игр "Динамо", и могу сказать, что стиль игры команды мне подходит. В новый клуб я перехожу, находясь в хорошей физической форме, и надеюсь, что уже в ближайшее время смогу приносить пользу "Динамо".

- Какие основные цели ставите перед собой, переходя в "Динамо"?

- Главная цель – это помочь команде стать чемпионом Украины, чтобы в следующем сезоне сразу начать выступления на европейской арене с группового турнира Лиги чемпионов. А в нынешнем сезоне хотелось бы пройти как можно дальше в Лиге Европы.

- Есть ли у вас любимая позиция на поле? Или играть на любом из флангов – не проблема для вас?

- Могу играть на любой позиции в атакующей линии, но больше пользы команде, на мой взгляд, приношу именно на левом фланге полузащиты.

- Сейчас вы прервали свой отпуск, чтобы приехать в Киев для подписания контракта с "Динамо". Какие ваши дальнейшие планы?

- Был в теплых краях, а уже завтра поеду в Словению, поскольку очень давно не видел своих родных. 14-го января буду снова в Киеве и вместе с новыми партнерами отправлюсь на тренировочный сбор в Марбелью.

- Общались уже с Александром Хацкевичем? Что знаете о нем?

- Вчера мы познакомились с ним. Знаю, что Александр Николаевич играл за "Динамо" в те времена, когда команда добивалась больших успехов на европейской арене. Из нашего разговора мне очень понравилось его видение футбола, те требования, которые он будет выдвигать именно ко мне – думаю, у него есть все, чтобы стать таким же успешным тренером, каким он был игроком.

После 19 туров "Динамо" занимает второе место в таблице чемпионата Украины. У киевлян 39 очков, у лидирующего "Шахтера" – 42 очка.

Ранее стало известно, что защитник "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида перешел в "Бешикташ". На днях футболист прибыл в расположение турецкого клуба, где и продолжит свою карьеру.