Новичок "Монако" повторил рекорд Ибрагимовича и Неймара в чемпионате Франции

Ислам Слимани / Фото: AFP

Форвард "Монако" Ислам Слимани повторил рекорд результативности в чемпионат Франции в своих пяти стартовых матчах. За первые пять матчей в составе "Монако" Слимани поучаствовал в восьми голах своей команды. На счету Ислама четыре гола и четыре голевые передачи.

Только Златану Ибрагимовичу и Неймару в составе "Пари-Сен-Жермен" удавалось достичь таких показателей, сообщает Opta, который с сезона 2006/07 стал анализировать Лигу 1.

Как Слимани забивает за "Монако":

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Напоминаем, что в матче восьмого тура Лиги 1 "Монако" на своем поле разгромил "Брест" 4:1, а Ислам Слимани отметился одним забитым мячом с пенальти и также записал на свой счёт сразу три голевые передачи.

31-летний алжирский нападающий пополнил состав "Монако" на правах аренды, а его контракт принадлежит английскому "Лестеру". Слимани известен по выступлениям за "Спортинг", "Ньюкасл" и "Фенербахче".

Голы Слимани в предыдущих клубах:

А на днях во Франции вспыхнул скандал с ограблением футболиста. Там 18-летний нападающий "Ниццы" украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро. Спустя некоторое время он признался в содеянном и пришел в клуб со своим адвокатом.

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