Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Новичок "Монако" повторил рекорд Ибрагимовича и Неймара в чемпионате Франции

29 сентября, 11:29

Алжирский нападающий сделал восемь результативных действий в пяти стартовых матчах

Ислам Слимани

Ислам Слимани / Фото: AFP

Форвард "Монако" Ислам Слимани повторил рекорд результативности в чемпионат Франции в своих пяти стартовых матчах. За первые пять матчей в составе "Монако" Слимани поучаствовал в восьми голах своей команды. На счету Ислама четыре гола и четыре голевые передачи.

Только Златану Ибрагимовичу и Неймару в составе "Пари-Сен-Жермен" удавалось достичь таких показателей, сообщает Opta, который с сезона 2006/07 стал анализировать Лигу 1.

Как Слимани забивает за "Монако":

Реклама

Напоминаем, что в матче восьмого тура Лиги 1 "Монако" на своем поле разгромил "Брест" 4:1, а Ислам Слимани отметился одним забитым мячом с пенальти и также записал на свой счёт сразу три голевые передачи.

31-летний алжирский нападающий пополнил состав "Монако" на правах аренды, а его контракт принадлежит английскому "Лестеру". Слимани известен по выступлениям за "Спортинг", "Ньюкасл" и "Фенербахче".

В тренде
Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике: в лидерах США и Китай, Украина без наград
Чемпионат мира в Катаре, в медальном зачете лидирует команда США

Голы Слимани в предыдущих клубах:

А на днях во Франции вспыхнул скандал с ограблением футболиста. Там 18-летний нападающий "Ниццы" украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро. Спустя некоторое время он признался в содеянном и пришел в клуб со своим адвокатом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ФК Монако чемпионат Франции Неймар Златан Ибрагимович Ислам Слимани

Источник: Евро-футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу
"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": результаты 5-го тура БундеслигиФутбол
"Ни пиханины, ни дедовщины!": украинец из "золотой" юношеской сборной – о переходе во взрослый футболФутбол
УЕФА хочет реформировать турнир, в котором победила Украина
УЕФА хочет реформировать турнир, в котором победила УкраинаФутбол

Новости партнеров

Loading...