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Новичок "МЮ" разгневал болельщиков после первого же матча: "Он уже собирается в другой клуб?"

2 февраля, 16:54

Португалец вляпался в неприятную ситуацию после дебютной встречи

Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш разгневал болельщиков своей команды после дебютного матча в Премьер-лиге против "Вулверхэмптона" (0:0) в 22-м туре. Португалец появился на поле с первых минут и отыграл весь поединок, а после финального свистка обменялся футболками со своим соотечественником Даниэле Поденсе.

Бруну Фернандеш. Фото: REUTERS/Andrew Yates

Бруну Фернандеш. Фото: REUTERS/Andrew Yates

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Но тут же Фернандеш сделал главную ошибку – он надел футболку другого клуба на себя и в таком виде пошел благодарить болельщиков "МЮ" за поддержку. Поступок игрока вызвал негативную реакцию болельщиков манкунианцев, которые посчитали, что новичок уже хочет сменить клуб.

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Напомним, Бруну Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" в последние дни зимнего трансферного окна за 55 миллионов евро. 25-летний игрок подписал с клубом пятилетний контракт с возможностью его продления еще на один год. Отметим, что полузащитник сборной Португалии Фернандеш забил 63 гола и сделал 52 голевые передачи в 137 матчах за "Спортинг".

Смотрите, как Фернандеш забивал за сборную Португалии

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болельщики чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

Источник: Сегодня|Спорт

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