Новичок "МЮ" взял номер в честь бывшего одноклубника, перенесшего сердечный приступ и кому

Новичок "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек определился с номером в новой команде. Нидерландский полузащитник будет выступать под 34-м номером, в честь друга из "Аякса" Абдельхака Нури который несколько лет назад перенес сердечный приступ прямо на поле и некоторое время провел в коме.

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Это особенное дело для меня, потому что мой хороший друг Абдельхак Нури... может быть, вы знаете историю, у него был сердечный приступ, и он мой хороший друг, и я очень близок с его семьей, и его брат – один из моих лучших друзей, мы часто общаемся. Поэтому я решил взять его номер, и хочу, чтобы этот номер оставил мне хорошие воспоминания", – признался Донни в интервью официальному сайту "МЮ".

В июле 2017 года 20-летний Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким "Вердером". Он был эвакуирован с поля на вертолете и доставлен в больницу. Врачи диагностировали у Нури сердечную аритмию. Позже в клубе заявили, что игрок получил необратимое повреждение мозга. Тогда же Абдельхак был введен в состояние искусственной комы. В августе 2018 года футболист вышел из комы, он узнавал близких и мог с ними общаться.

Реклама Абделхак Нури / Фото: Instagram

Донни ван де Бек забил 10 голов и сделал 11 результативных передач в 37 играх в прошлом сезоне до того, как сезон в Нидерландах был досрочно завершен.

Смотрите, как забивает Донни ван де Бек:

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