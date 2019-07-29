Папа Гуйе / Фото: scdnipro1.com.ua

Новичок Премьер-Лиги подписал финалиста Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%93%D1%83%D0%B9%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%93%D1%83%D0%B9%D0%B5 2019-07-29T13:14:29+03:00 Футбол Папа Гуйе вновь вернулся в Днепр

"СК Днепр-1" подписал контракт с экс-защитником "Карпат" Папа Гуйе. Для 35-летнего сенегальца это уже второе пришествие в Днепр – в 2015-2016 годах он защищал цвета одноименного клуба.

Гуйе получил известность, выступая за харьковский "Металлист", в составе которого провел девять сезонов, стал серебряным и шесть раз бронзовым призером чемпионата Украины. Всего за харьковчан он провел 281 матч и забил восемь голов.

Затем Папа Гуйе полтора года играл в составе ФК "Днепр", став еще раз бронзовым призером украинской Премьер-лиги. За днепрян он сыграл 45 матчей. Далее клубами Гуйе были российский "Ростов", казахский "Актобе" и львовские "Карпаты".

Реклама

Также добавим, что в киевском "Динамо" рассказали о самом неуправляемом игроке. Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар объяснил, почему его одноклубник Денис Гармаш так часто получает от арбитров красные карточки.

Как мы писали ранее, "Динамо" может избавится от Дениса Гармаша. На высокооплачиваемого полузащитника киевлян претендует новичок турецкой Суперлиги "Денизлиспор". Поговаривают об аренде.

Смотрите, как Гармаш забивает за "Динамо"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама