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Новичок Премьер-Лиги подписал финалиста Лиги Европы

Сегодня, 13:14

Папа Гуйе вновь вернулся в Днепр

Папа Гуйе

Папа Гуйе / Фото: scdnipro1.com.ua

Новичок Премьер-Лиги подписал финалиста Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%93%D1%83%D0%B9%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%93%D1%83%D0%B9%D0%B5 Футбол Папа Гуйе вновь вернулся в Днепр

"СК Днепр-1" подписал контракт с экс-защитником "Карпат" Папа Гуйе. Для 35-летнего сенегальца это уже второе пришествие в Днепр – в 2015-2016 годах он защищал цвета одноименного клуба.

Гуйе получил известность, выступая за харьковский "Металлист", в составе которого провел девять сезонов, стал серебряным и шесть раз бронзовым призером чемпионата Украины. Всего за харьковчан он провел 281 матч и забил восемь голов.

Затем Папа Гуйе полтора года играл в составе ФК "Днепр", став еще раз бронзовым призером украинской Премьер-лиги. За днепрян он сыграл 45 матчей. Далее клубами Гуйе были российский "Ростов", казахский "Актобе" и львовские "Карпаты".

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Также добавим, что в киевском "Динамо" рассказали о самом неуправляемом игроке. Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар объяснил, почему его одноклубник Денис Гармаш так часто получает от арбитров красные карточки.

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Как мы писали ранее, "Динамо" может избавится от Дениса Гармаша. На высокооплачиваемого полузащитника киевлян претендует новичок турецкой Суперлиги "Денизлиспор". Поговаривают об аренде.

Смотрите, как Гармаш забивает за "Динамо"

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