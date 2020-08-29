Новичок Премьер-лиги провернул рекордный трансфер форварда сборной Испании

Английский "Лидс" в прошлом сезоне выиграл чемпионшип и теперь выступит в Премьер-лиге. В связи со своим повышением "белые" взялись за усиление состава и сегодня объявили о переходе нападающего "Валенсии" и сборной Испании Родриго Морено Машадо за рекордную для клуба сумму – сообщает официальный сайт "Юнайтед".

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29-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал четырехлетний контракт до лета 2024 года. В Премьер-лиге испанец не новичок – в сезоне-2010/2011 он недолго пробыл в аренде у "Болтона", за который сыграл 17 матчей.

Родриго Морено / Фото: Reuters

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В официальном заявлении не указана стоимость Родриго, но ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за футболиста 30 млн евро плюс бонусы. На трансфере форварда лично настоял главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса.

Напомним, что Родриго перешел в "Валенсию" летом 2015 года из лиссабонской "Бенфики". Сумма трансфера составила 30 млн евро. В минувшем сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании в составе "Летучих мышей", в которых стал автором четырех забитых мячей и семи передач, а также получил две желтые и одну красную.

Смотрите, как Родриго Морено забивал за сборную Испании

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