Новичок "Реала" купил помпезный особняк, принадлежавший известному певцу

Эден Азар / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Новичок мадридского "Реала"Эден Азар обживается в столице Испании. Бельгиец уже закрыл вопрос с жильем, купив роскошный особняк.Отмечается, что новое жилье обошлось бельгийцу в 11 миллионов евро.

"Реал" хочет избавиться от нападающего, который не нужен тренеру

Реклама

Он его купил у известного певца Алехандро Санса. В доме, площадью 1631 кв. м, есть все виды удобств: крытый бассейн, спа, тренажерный зал, кинотеатр и корт тенниса. Как и многие звезды "королевского клуба", Азар будет жить в провинции "Ла Финка" в Посуэло-де-Аларкон.

В тренде У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Украину

Напомним, что "Реал" сделал новое предложение по трансферу Неймара. По информации источника, "Королевский клуб" готов заплатить парижскому клубу 120 миллионов евро, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в 180 млн евро. Мы также писали, что "ПСЖ" предложил трем командам арендовать Неймара.

Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.

Смотрите видео красивого гола Неймара прямым ударом со штрафного:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама