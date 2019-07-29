Новичок российского клуба попал в скандал, опубликовав секс-видео со своим участием

Нападающий сборной Камеруна Клинтон Н’Жие, который недавно пополнил состав "Динамо", выложил в сеть видео, на котором он занимается сексом. В Twitter появились кадры из ролика, сделанного в приложении Snapchat.
Клинтон перешел в "Динамо" из "Марселя", подписав контракт на четыре года. В минувшем сезоне 25-летний камерунец провел 21 матч за французский клуб, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.
"Динамо" после трех сыгранных туров идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет третьего августа против "Спартака".
Как мы писали, тренер "Спартака" накануне угодил в скандал. Олега Кононова назвали дебилом за поздравление с днем рождения умершему футболисту. Кононов оскандалился во время памятной речи в честь 60-летия со дня рождения Федора Черенкова.
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Отметим, что ранее знаменитый украинский футболист Андрей Воронин отказался тренировать российское "Динамо". "Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб московского "Динамо". Мы с ним все обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе", – сказал Воронин.
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