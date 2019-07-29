Клинтон Н’Жие попал в очень неприятную для себя ситуацию

Клинтон Н’Жие, / Фото: fcdynamo.ru

Новичок российского клуба попал в скандал, опубликовав секс-видео со своим участием https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9D%E2%80%99%D0%96%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9D%E2%80%99%D0%96%D0%B8%D0%B5 2019-07-29T10:19:05+03:00 Футбол Клинтон Н’Жие попал в очень неприятную для себя ситуацию

Нападающий сборной Камеруна Клинтон Н’Жие, который недавно пополнил состав "Динамо", выложил в сеть видео, на котором он занимается сексом. В Twitter появились кадры из ролика, сделанного в приложении Snapchat.

Клинтон перешел в "Динамо" из "Марселя", подписав контракт на четыре года. В минувшем сезоне 25-летний камерунец провел 21 матч за французский клуб, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

"Динамо" после трех сыгранных туров идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет третьего августа против "Спартака".

Как мы писали, тренер "Спартака" накануне угодил в скандал. Олега Кононова назвали дебилом за поздравление с днем рождения умершему футболисту. Кононов оскандалился во время памятной речи в честь 60-летия со дня рождения Федора Черенкова.

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Отметим, что ранее знаменитый украинский футболист Андрей Воронин отказался тренировать российское "Динамо". "Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб московского "Динамо". Мы с ним все обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе", – сказал Воронин.

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