Новичок "Шахтера": "На первые большие деньги я купил в Сан-Паулу дом для родителей"

Бразильский новичок "Шахтера" Майкон Барберан рассказал о советах Жадсона и уровне Модрича, об итальянской родне и идеальной Бельгии, о том, как платил штраф за отца и почему долго не решался делать тату, о 8 месяцах без футбола и поддержке в игре с "Динамо". Напомним, полузащитник молодежной сборной Бразилии перешел в "Шахтер" 17 июня. Стороны заключили контракт на пять лет.

- Майкон, расскажи немного о своей семье. Ты в ней - единственный футболист?

- У меня большая родня: дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Но я у своих родителей - единственный ребенок. Моя семья очень любит футбол, а в нашем районе постоянно проводятся матчи между дворами, мы их называем игрой Верхней и Нижней улиц. Я занимался в детской школе вместе со своими двоюродными братьями. Один из них, Алешандре, как и я, был в академии "Коринтианса", но не смог выйти на серьезный уровень. Из всей семьи профессиональным футболистом стал только я.

- Ты всегда играл на позиции в центре поля?

- Однажды, еще до "Коринтианса", когда я был в детской команде "Португезы", очень недолго играл нападающим. Провел турнир из пяти матчей, забил три гола. Да, неплохо. Но мы тогда были еще совсем детьми, так что это не считается.

- Твой футбольный кумир?

- Когда был совсем молодым, мне очень нравился Паулиньо, его стиль игры. Потом, уже в "Коринтиансе", я начал общаться с Элиасом. Это игрок, на которого я старался быть похожим, который меня вдохновлял и многому научил. Сегодня меня больше всего поражает Модрич, своей техникой и умной игрой. Хотел бы когда-нибудь добраться до того уровня, которого достиг он.

- В Сан-Паулу очень много эмигрантов из Италии. Ты говорил, что твоя фамилия Барберан тоже итальянская. Что-то сказать по-итальянски сможешь?

- У моего отца были итальянские дедушка и бабушка, но они переехали в Бразилию очень давно. Даже отец уже не говорит по-итальянски, я тем более. Хотя у нас остались родственники в Италии, и я у них как-то гостил. Какие-то итальянские слова понимал, но так, чтобы разговаривать, нет.

- В "Коринтиансе" ты играл с одной из легенд "Шахтера" Жадсоном. Наверняка спрашивал его совета перед тем, как принял решение ехать в Украину? Что он тебе рассказывал о "Шахтере"?

- Жадсон много рассказал мне о том, как хорошо в "Шахтере" принимают бразильцев, что это клуб, в котором молодые футболисты могут расти и становиться игроками другого уровня. Он заверил меня: хотя команда сейчас и не живет в своем родном городе и уже нет того тренера, с которым он работал, но условия в "Шахтере" остались теми же, и это будет хорошее место для продолжения моей карьеры, где я смогу многому научиться. А более свежую и полную информацию о клубе мне дал Додо - мы с ним вместе играли в молодежной сборной Бразилии и вообще дружим.

- На днях (15 июля) ты отметил 21-й день рождения. Насколько празднование в Киеве отличалось от того, как это обычно проходило в Бразилии?

- Почти не отличалось. Мой прошлый день рождения выпал на день матча "Коринтианса" в чемпионате Бразилии. Я приехал домой после игры и отметил в семейном кругу - только с женой и родителями. Сейчас за столом был тот же состав: супруга со мной в Украине с первого дня, а отец с мамой специально прилетели на несколько недель, чтобы меня поздравить и немного погостить у нас. Думаю, они придут и на игру "Шахтера" с "Динамо", чтобы поддержать меня. А 5 августа они улетают обратно.

- Апартаменты в Киеве нашел где-то по соседству с земляками?

- Конечно. Мы все живем недалеко друг от друга. Ближайший мой сосед - Мораес, его квартира в соседнем подъезде.

- Кто выбирал жилье?

- Жена, она у нас в семье - главная (смеется). Лиара всем распоряжается и все решает. Наверное, потому, что проводит дома больше времени, чем я.

- Тебе всего 21 год, но ты уже - муж и отец. Когда все успел?

- С Лиарой мы вместе уже четыре года. А прошлой весной у нас родился сын Азафи-Лука. И знаете, с его появлением я по-настоящему почувствовал себя взрослым. Ребенок дал мне чувство большей ответственности и огромную дополнительную мотивацию. Все, что я сейчас делаю, это не столько для себя, сколько для сына, жены, родителей. И я счастлив этому!

- Памперсы сыну менять приходилось?

- Да, и у меня хорошо получалось! Вообще никаких проблем. Когда сыну исполнилось три месяца, жена его со мной оставляла, и я справлялся.

- Можешь вспомнить, на что потратил самые первые деньги, которые заработал футболом?

- Когда меня приняли в академию "Коринтианса", мне было лет 11-12, я получил подъемные - 500 риалов, это примерно $130. Честно говоря, не помню, на что они ушли. А вот на первые большие деньги я купил в Сан-Паулу дом для родителей. Это была моя мечта, и я ее осуществил, как только появилась возможность.

- Есть вещи, которые ты привез с собой из Бразилии и которые напоминают тебе о доме?

- Видеоприставка, музыкальный центр и немного бразильской еды, которой мне здесь не хватает. В основном - это черные бобы для фейжоады.

- Когда у тебя появился первый автомобиль?

- За два месяца до того, как мне исполнилось 18. Это был Opel Vectra. Но права я мог получить только в 18, и на эти два месяца отдал машину отцу. Она так ему понравилась, что он потом время от времени у меня ее брал. Кстати, единственный штраф, который я заплатил дорожной полиции, благодаря отцу. Он был за рулем, превысил скорость, а штраф выписали на хозяина авто (смеется).

- Если бы ты не стал футболистом, то кем бы мог быть?

- Не знаю, я с детства доверился футболу и никогда не думал о втором шансе для себя. Вот если бы у меня не получилось, тогда бы я, наверное, сел и задумался: кем я могу быть и как жить дальше. Если честно, я бы не хотел, чтобы мой сын стал футболистом. Потому что мы всегда так далеко от семьи, и это тяготит. Но если он захочет, то я поддержу любой его выбор.

- Самая серьезная травма, которая у тебя случалась?

- Несколько лет назад я повредил связки колена. Мне сделали операцию, и потом я восемь месяцев восстанавливался. Это был непростой период, но я справился. Сейчас о последствиях той травмы ничего не напоминает, я чувствую себя на 100% здоровым.

- Татуировки давно стал набивать?

- В прошлом году. Хотел сделать еще раньше, но немного сомневался. В Бразилии есть такое негласное правило: на работу не очень охотно берут людей, у которых большое количество татуировок. Поэтому у тех, кто рано ушел из футбола, потом возникают проблемы с поиском новой работы.

- Есть тату, посвященные сыну?

- Да, вот здесь выбито время, когда он родился. А вот тут - рисунок, сделанный с фотографии празднования нашего чемпионства в Бразилии. Сын сидит у меня на плечах.

- Почему Бразилии не удалось дойти до финала ЧМ-2018?

- Не повезло с соперником в 1/4 финала. Бельгия провела почти идеальную игру, особенно в плане тактики. Они нивелировали большинство атак "селесао". А когда дело доходило до опасных моментов, не хватало удачи, хотя и тут, наверное, больше заслуга Бельгии. Чтобы победить в том матче, Бразилии тоже нужно было сыграть почти идеально, а они совершили несколько ошибок, которые им дорого стоили.

- Одним из самых обсуждаемых моментов в игре Бразилии на ЧМ стали постоянные падения Неймара, некоторые - очень картинные. Статистики посчитали, что он за турнир в общей сложности пролежал на поле около 15 минут. Вы с земляками обсуждали такое его поведение?

- Я незнаком с Неймаром лично, и не знаю, что у него в голове. Также я не знаю, насколько сильно его били. Возможно, иногда это были попытки затянуть время, иногда - игра на публику. Но я не верю, что это был постоянный "сериал" в его исполнении. Думаю, в большинстве случаев ему действительно было больно.

- Насколько тренировочный процесс в "Шахтере" отличается от того, что было в твоей прежней команде?

- Здесь все гораздо интенсивнее. Нет, в Бразилии в последние годы тоже хорошая интенсивность работы: времена, когда на тренировках все ходили чуть ли не пешком, смеялись, шутили, занимались в свое удовольствие, давно прошли. Но все равно, нам еще далеко до европейского уровня. И я сразу почувствовал эту разницу, изменение темпа работы. Это тоже станет частью моей адаптации, которую я постараюсь пройти как можно быстрее. Конечно, мне помогает то обстоятельство, что в "Шахтере" очень много бразильцев и весь тренерский штаб - португалоговорящий. Это очень облегчает нашу коммуникацию и работу в поле. Не буду скрывать, этот факт был очень важен, когда я принимал решение перейти в "Шахтер". К тому же мне импонирует стиль игры, который проповедует сеньор Фонсека. Понятно, что мне нужно еще многому научиться, ко многому адаптироваться, но уверен, со временем это все придет.

Ранее Майкон поделилсяпервыми впечатлениями от перехода в "Шахтер": "Каждый день узнаю много нового от мистера Фонсеки"