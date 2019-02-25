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Новичок "Шахтера" получил вызов в сборную Израиля на отборочные матчи Евро-2020

Сегодня, 12:29

19-летний полузащитник провел за национальную команду только две встречи

Манор Соломон
Манор Соломон. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Новичок "Шахтера" получил вызов в сборную Израиля на отборочные матчи Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3be/c89/5c73bec896bf0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3be/c89/5c73bec896bf0.jpg Футбол 19-летний полузащитник провел за национальную команду только две встречи

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон получил вызов в сборную Израиля на отборочные матчи к чемпионату Европы 2020 года. Подопечные Андреаса Херцога проведут две игры на своем поле в Хайфе: 21 марта – со Словенией и 24 марта – с Австрией. В расположении сборной Израиля Соломона ждут 17 марта, сразу по окончании первого этапа Премьер-лиги. От Манора до Матадора: кто пополнил украинские клубы во время зимней паузы - материал о зимних новичках в чемпионате Украины.

Отметим, что в отборочной группе G также выступят Польша, Македония и Латвия. Результаты жеребьевки Евро-2020 есть на нашем сайте.

19-летний Манор Соломон пока провел только два матча в составе национальной команды – 7 сентября он дебютировал в матче Лиги наций против Албании (0:1), а затем поучаствовал в разгроме Гватемалы (7:0) в товарищеской встрече.

В составе "Шахтера" Соломон провел два встречи в 1/16 финала Лиги Европы против "Айнтрахта", но не помог "горнякам" выйти в следующий раунд. В первом матче в Харькове команды разошлись миром 2:2, а во Франкфурте дончане уступили 1:4.

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Тег Шахтер Донецк, сборная Израиля, Евро-2020, Манор Соломон

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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