Новичок украинской Премьер-лиги подписал контракт с канадским форвардом

За СК "Днепр-1" будет выступать 20-летний Арамис Кузин

Кузин стал игроком "Днепра-1".

Очередным приобретением новичка Премьер-лиги СК "Днепр-1" стал 20-летний канадский форвард Арамис Кузин. Легионер подписал с днепрянами соглашение сроком на один год.

Арамис Кузин родился в канадском Торонто 3 октября 1998 (сын известного украинского баскетболиста Игоря Кузина, который выступал за киевский "Будивельник"). На юношеском уровне выступал в филадельфийских клубах "Европа" и "Треддифрин Исттаун". Окончил школу в Харринтоне, после чего поступил в Пенсильванский университет. Во время учебы в университете выступал за клубы "Пенсильвания Классикс", тренировался в молодежной академии московского ЦСКА, выступал на юношеском первенстве Москвы по футзалу. Также побывал на просмотре в английском "Эвертоне" и шотландском "Рейнджерс".

В 2017 году Кузин подписал контракт с "Пенсильвания Квокерз" (Филадельфия), однако играл в том году исключительно за "Норт Каролина U-23" в PDL (четвертый футбольный дивизион в США), в котором провел 6 матчей и отметился одним голом, а последние два сезона защищал цвета киевской "Оболони-Бровар" в Первой лиге чемпионата Украины, в которой провел 25 матчей и забил 4 мяча. Еще 3 матча он провел в Кубке Украины.

Как сообщалось ранее, эксперт оценил трансферную политику динамовцев: "Зачем "Динамо" Караваев? Возможно, они продадут Цыганкова уже до конца августа". Михаил Метревели поделился своим мнением касаемо главного летнего трансфера в Украине – перехода игрока национальной сборной Александра Караваева из луганской "Зари" в киевское "Динамо". Также Метревели заявил, что новый тренер "Шахтера" Луиш Каштру столкнется с проблемой игры в чемпионате Украины из-за тактики наших команд.

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