Новое испытание для Сульшера: онлайн матча Лиги чемпионов "МЮ" – "Барселона"

Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

Фото: AFP

Новое испытание для Сульшера: онлайн матча Лиги чемпионов "МЮ" – "Барселона" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d92/046/5cad92046d472.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d92/046/5cad92046d472.jpg 2019-04-10T09:51:50+03:00 Футбол Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

В среду, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Юнайтед" и испанской "Барселоной". Матч пройдет на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн трансляций встречи с описанием всех опасных моментов и видео повторами голов.

ОНЛАЙН "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" – "БАРСЕЛОНА" – 0:0

Сегодняшние соперники в 12-й раз сыграют между собой в официальный турнирах, еще трижды команды пересекались в товарищеских матчах во время межсезонья. На данный момент у них равенство по количеству побед – по пять, еще четыре встречи победителя не выявили. Но если брать только матчи в Лиге чемпионов, то здесь полное доминирование каталонцев – они одержали три победы, в том числе в двух финалах, а у "МЮ" только одна победа в восьми матчах.

Каталонцы находятся в отличной форме, выиграв четыре из последних пяти матчей, а единственная осечка случилась в чумовом поединке с "Вильярреалом", завершившемся со счетом 4:4.

У "МЮ" ситуация не такая радужная. Команда Уле-Гуннара Сульшера проиграла три из пяти последних матча, вылетев из Кубка Англии и потеряв место в топ-3 Премьер-лиги. Впрочем, руководство клуба полностью доверяет нынешнему коучу команды и недавно "МЮ" подписал с Сульшером полноценный контракт.

"Каждый матч – самый важный. Конечно, когда тебе достается "Барселона", то понимаешь, что должен выйти на новый уровень игры. Мы понимаем, что должны показать свой максимум. В домашнем матче с "ПСЖ" нам это не удалось. Но результат ответной игры придал уверенности футболистам и болельщикам. Когда на жеребьевке мы увидели, что нам попалась "Барселона", все улыбались, потому что понимали, насколько сложна наша очередная задача", – цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

Кадровые проблемы перед матчем "Манчестер Юнайтед" – "Барселона":

Как и в предыдущем матче Лиги чемпионов против ПСЖ, "Красные дьяволы" столкнулись с серьезным кадровым дефицитом. В сегодняшней встрече не сыграют Эрик Байи (сотрясение мозга), Матео Дармиан (не сообщается), Алексис Санчес (колено), Антонио Валенсия (физическая форма), под вопросом участие Андера Эрреры (не сообщается), Маркуса Рашфорд (голеностоп), Неманьи Матича (не указывается).

У каталонцев лазарет намного меньше. Команде Эрнесто Вальверде сегодня не сможет помочь Рафинья (колено), а Усман Дембеле (задняя мышца бедра) под вопросом.

Учитывая эти обстоятельства, официальный сайт УЕФА прогнозирует такие стартовые составы на сегодняшний матч:

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд, Марсьяль

"Барселона": тер Стеген: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль, Артур, Бускетс, Ракитич, Месси, Суарес

Букмекеры о матче "Манчестер Юнайтед" – "Барселона":

Букмекеры считают "Барселону" фавооритом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 2.00, на ничью – 3.60, на победу "МЮ" – 3.75. Также каталонцы, по мнению экспертов, имеют больше шансов выйти в полуфинал турнира. На проход "Барселоны" в следующий раунд коэффициент равняется 1.22, в то время как на "МЮ" он 4.00.

Лига чемпионов. 1/4 финала

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