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Новое лицо сборной в руководстве федерации: Зинченко вошел в исполком УАФ

9 июня, 16:15

Елена Павлова Елена Павлова

Первыми вице-президентами УАФ назначены Алан Плиев и Анатолий Демьяненко

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко стал новым членом исполкома украинской ассоциации футбола – сообщает сайт УАФ. Ранее мы писали, что "горожанин" Зинченко – в самом дорогом составе Англии.

По информации пресс-службы УАФ, в состав нового исполкома организации вошли: Виктор Межейко, Евгений Дикий, Тарас Герула и Василий Заторский. Первыми вице-президентами УАФ назначены Алан Плиев и Анатолий Демьяненко. Ранее сборную Украины в комитете представлял полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев.

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Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ)
Президент: Андрей Павелко
Первые вице-президенты (5): Вадим Костюченко, Олег Протасов, Назар Холодницкий, Анатолий Демьяненко, Алан Плиев.
Вице-президенты (7): Александр Герега, Сергей Куницын, Юрий Почетный, Олег Собуцкий, Максим Ефимов, Александр Шевченко, Юрий Записоцкий (генеральный секретарь).

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Instagram

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко останется в команде до конца чемпионата мира 2022 года в Катаре. Официальная дата окончания соглашения – 31 декабря. Таким образом, срок продления получился необычным – два с половиной года, что связано с непривычным временем проведения мундиаля в Азии.

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При этом на вопрос относительно условий продления договора с Андреем Шевченко – "Финансовые условия те же? Или были улучшены?" – Андрей Павелко ответил: "Условия те же".

Отметим, что официально зарплата Андрея Шевченко в сборной Украины не называется. Однако ранее СМИ сообщали, что обладатель "Золотого мяча"-2004 на посту главного тренера "сине-желтых" получает 60 тысяч евро в месяц, или 720 тысяч – в год. В УАФ эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.

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Сборная Украины Манчестер Сити Александр Зинченко Украинская ассоциация футбола

Источник: Украинская ассоциация футбола

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