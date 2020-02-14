Новое наказание для "Манчестер Сити": клуб Зинченко могут сослать в четвертый дивизион Англии

Все идет к тому, что одним лишь отлучением от еврокубков "горожане" за финансовые махинации не отделаются

"Манчестер Сити" / Фото: Reuters

Скандал набирает обороты! Одним только исключением "Манчестер Сити" из еврокубков и штрафом в 30 млн евро наказание клуба Александра Зинченко может не ограничиться.

Напомним, в пятницу, 14 февраля, за финансовые махинации УЕФА отстранил "МанСити" от еврокубковых соревнований на два года – "горожане" не смогут выступить в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезонов 2020/2021 и 2021/2022.

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Как сообщает британское издание The Independent, руководство английской Премьер-лиги также может наказать "Манчестер Сити", уличенный в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки перед УЕФА.

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Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

С учетом того, что все клубы английского чемпионата должны предоставлять правдивую информацию о доходах, чтобы получить лицензию АПЛ, манкунианцев могут лишить определенного количества набранных очков в этом сезоне. И это, похоже, в лучшем случае.

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Сообщается, что "Сити" вряд ли будет исключен из английской Премьер-лиги за финансовые махинации. Но все же не исключено, что это таки произойдет, и тогда клуб Александра Зинченко будет отправлен во Вторую лигу Англии – это четвертый по силе дивизион страны.

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