Новому гранду быть: Премьер-лига разрешила принцу Саудовской Аравии купить английский клуб

Английская Премьер-лига одобрила покупку "Ньюкасла" саудовскими инвесторами, сообщает Mirror. По данным источника, сумма сделки составит 300 миллионов фунтов. Ожидается, что официальное объявление о продаже клуба будет сделано примерно 1 июня. К тому моменту средства уже будут переведены, а документы обработаны.

Напомним, в середине апреля нынешний владелец "сорок" Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом с группой инвесторов под руководством британской финансистки Аманды Стейвли.

Сообщалось, что новые владельцы "Ньюкасла" намерены пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино и предлагали ему сумасшедшую зарплату. Но вчера в СМИ появилась информация, что Почеттино отказал "сорокам".

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"Ньюкасл" выступает в Премьер-лиге. После 29 туров они занимают 13-е место в турнирной таблице. Напомним, чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Смотрите, как "Ньюкасл" играл с грозным "Ливерпулем":

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