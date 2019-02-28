Новому тренеру "Лестера" дадут денег на "115 Марьянов Шведов"

Брендан Роджерс, назначенный наставником "Лестера", получит 230 миллионов евро на укрепление состава

Новый тренер "Лестера" Брендан Роджерс. Фото: AFP

Новому тренеру "Лестера" дадут денег на "115 Марьянов Шведов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7d3/7b9/5c77d37b969c0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7d3/7b9/5c77d37b969c0.png 2019-02-28T14:38:41+02:00 Футбол Брендан Роджерс, назначенный наставником "Лестера", получит 230 миллионов евро на укрепление состава

Новоиспеченный наставник "Лестера" Брендан Роджерс намерен провести серьезные изменения в составе "лис", сообщает The Sun. Ирландский специалист может получить от руководства клуба 230 миллионов евро на трансферы в ближайшие три сезона. За такие деньги можно было бы купить "115 Марьянов Шведов", учитывая что "Селтику", бывшему клубу Роджерса, украинец обошелся в 2 млн.

Напомним, Роджерс сменил на посту главного тренера "Лестера" Клода Пюэля, отправленного в отставку после разгрома от "Кристал Пэлас" (1:4).

Ранее именно по инициативе Роджерса шотландский "Селтик", где тогда работал тренер, подписал полузащитника Марьяна Шведа. Но на правах аренды украинец остался в "Карпатах". Так что поиграть под руководством Роджерса у него пока что не получится. Интересно, что Марьян Швед пожелал удачи тренеру в "Лестере". "Я за него только рад, для него это шаг вперед, "Лестер" - очень хорошая команда. Буду знакомиться летом с новым тренером, на меня это никак не влияет. Роджерс – хороший человек, желаю ему удачи в новом клубе. По разговору я чувствовал, что он на меня рассчитывает. Он понравился мне, как тренер. Общались даже на испанском языке", – говорил телеканалу "Футбол 1" Швед.

Как сообщалось ранее, игрок "Селтика" за 2 млн евро разгромил "Ворсклу" в первом весеннем туре УПЛ.

Также сообщалось, что за "Селтик" будет играть сын президента Либерии.

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