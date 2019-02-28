Новому тренеру "Лестера" дадут денег на "115 Марьянов Шведов"
Брендан Роджерс, назначенный наставником "Лестера", получит 230 миллионов евро на укрепление состава
Новоиспеченный наставник "Лестера" Брендан Роджерс намерен провести серьезные изменения в составе "лис", сообщает The Sun. Ирландский специалист может получить от руководства клуба 230 миллионов евро на трансферы в ближайшие три сезона. За такие деньги можно было бы купить "115 Марьянов Шведов", учитывая что "Селтику", бывшему клубу Роджерса, украинец обошелся в 2 млн.
Напомним, Роджерс сменил на посту главного тренера "Лестера" Клода Пюэля, отправленного в отставку после разгрома от "Кристал Пэлас" (1:4).
Ранее именно по инициативе Роджерса шотландский "Селтик", где тогда работал тренер, подписал полузащитника Марьяна Шведа. Но на правах аренды украинец остался в "Карпатах". Так что поиграть под руководством Роджерса у него пока что не получится. Интересно, что Марьян Швед пожелал удачи тренеру в "Лестере". "Я за него только рад, для него это шаг вперед, "Лестер" - очень хорошая команда. Буду знакомиться летом с новым тренером, на меня это никак не влияет. Роджерс – хороший человек, желаю ему удачи в новом клубе. По разговору я чувствовал, что он на меня рассчитывает. Он понравился мне, как тренер. Общались даже на испанском языке", – говорил телеканалу "Футбол 1" Швед.
Как сообщалось ранее, игрок "Селтика" за 2 млн евро разгромил "Ворсклу" в первом весеннем туре УПЛ.
Также сообщалось, что за "Селтик" будет играть сын президента Либерии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Новому тренеру "Лестера" дадут денег на "115 Марьянов Шведов"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поехали! Дети Ярмоленко рассекают на восьми колесах в Лондоне
Сыновья украинского вингера "Вест Хэма" синхронно "оседлали" велосипеды на Альбионе