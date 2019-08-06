Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,74
28,78

Новые откровения Милевского: "Люблю девушек постарше"

Сегодня, 09:16

Скандальный украинский футболист - о любви за деньги и самых красивых девушках в мире

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

Новые откровения Милевского: "Люблю девушек постарше" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Футбол Скандальный украинский футболист - о любви за деньги и самых красивых девушках в мире

Известный украинский футболист Артем Милевский, который в настоящее время играет за белорусскую команду "Динамо-Брест", дал интервью, в котором заявил, что самыми красивыми женщинами в мире являются украинки. На днях Милевский уже откровенничал и раскрывал подробности своей личной жизни.

"Сейчас я особо ни с кем не знакомлюсь, умиротворенный стал. 34 года, в футбол играю. Мой агент Панков рассказывал, что я люблю девушек постарше. Вот это правда. Мне интересно общаться. А 22-23 года – непонятно, о чем говорить. Смотрю на них, слишком молодо выглядят, они мне как дети. Условно говоря, не стоит даже на них. Нужны же темы общие: шутки, сериалы, старые фильмы. Где живут самые красивые женщины? В Украине. Это точно. А по городам: Киев, Донецк – тот, довоенный, Одесса. Понятно, многие девушки на Черном море хотят тебя развести, но все равно они очень красивые. Что касается моего отношения к платной любви, то была у меня такая в Киеве. Есть физическая потребность. Если ты ни с кем сейчас не встречаешься, можно воспользоваться, заплатив деньги", – цитирует Милевского people.onliner.by.

Напомним, ранее Милевский сделал скандальное заявление о сборной Украины: "Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение в "Краснодар" перейти. Но уверен, что он туда не перейдет. Видя пример Ракицкого, он не перейдет. Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России".

Смотрите видео, как бывший клуб Милевского громил "Львов" в последнем туре Премьер-лиги:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футболист Артем Милевский Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019