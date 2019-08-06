Артем Милевский / Фото: Instagram

Новые откровения Милевского: "Люблю девушек постарше" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-06T09:16:00+03:00 Футбол Скандальный украинский футболист - о любви за деньги и самых красивых девушках в мире

Известный украинский футболист Артем Милевский, который в настоящее время играет за белорусскую команду "Динамо-Брест", дал интервью, в котором заявил, что самыми красивыми женщинами в мире являются украинки. На днях Милевский уже откровенничал и раскрывал подробности своей личной жизни.

"Сейчас я особо ни с кем не знакомлюсь, умиротворенный стал. 34 года, в футбол играю. Мой агент Панков рассказывал, что я люблю девушек постарше. Вот это правда. Мне интересно общаться. А 22-23 года – непонятно, о чем говорить. Смотрю на них, слишком молодо выглядят, они мне как дети. Условно говоря, не стоит даже на них. Нужны же темы общие: шутки, сериалы, старые фильмы. Где живут самые красивые женщины? В Украине. Это точно. А по городам: Киев, Донецк – тот, довоенный, Одесса. Понятно, многие девушки на Черном море хотят тебя развести, но все равно они очень красивые. Что касается моего отношения к платной любви, то была у меня такая в Киеве. Есть физическая потребность. Если ты ни с кем сейчас не встречаешься, можно воспользоваться, заплатив деньги", – цитирует Милевского people.onliner.by.

Напомним, ранее Милевский сделал скандальное заявление о сборной Украины: "Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение в "Краснодар" перейти. Но уверен, что он туда не перейдет. Видя пример Ракицкого, он не перейдет. Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России".

Смотрите видео, как бывший клуб Милевского громил "Львов" в последнем туре Премьер-лиги:

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