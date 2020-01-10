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Новые скандирования против Зозули: украинца оскорбили 1200 испанцев

10 января, 14:18

Травля украинского нападающего "Альбасете" проникла уже и в высший дивизион испанского футбола

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

На двух матчах высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу зафиксировали новые оскорбительные скандирования в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули, выступающего дивизионом ниже – в Сегунде. Напомним, конец прошлого года ознаменовался скандалом: фанаты "Райо" сорвали игру с "Альбасете", скандируя: "Зозуля – нацист!"

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Как стало известно сегодня, Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) отправила в Комитет федерации футбола страны (RFEF) отчет об оскорбительных песнях в адрес Романа Зозули на двух поединках Ла Лиги.

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Первый инцидент случился на матче "Осасуна" – "Реал Сосьедад" 22 декабря. В протоколе арбитра указано, что на 6-й минуте матча около 400 болельщиков в течение 10 секунд хором пели: "Зозуля, ты наци".

Другая часть болельщиков встретила эти скандирования свистом, больше они не повторялись. Матч не приостанавливали.

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Второй эпизод был зафиксирован 5 января на матче "Реал Сосьедад" – "Вильярреал". Аналогичные скандирования исходили от группы из 800 болельщиков. Матч также не останавливали.

Напомним, ранее за оскорбления Зозули "Райо Вальекано" наказали штрафом в 18 тысяч евро и доигровкой встречи, прерванной при счете 0:0, уже без болельщиков. Однако затем апелляционный комитет Испанской федерации футбола временно приостановил действие санкций.

Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины

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фанаты чемпионат Испании Альбасете Роман Зозуля

Источник: ua.tribuna.com

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