Новым владельцем "Черноморца" станет депутат Верховной Рады: названо имя

Появилась информация о том, кто может стать новым владельцем одного из самых известных футбольных клубов Украины – одесского "Черноморца", который сейчас едва сводит концы с концами в Первой лиги. Напомним, сегодня стало известно, что стадион "Черноморца" продан за $5 млн компании из США.

Как пишет журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, новым хозяином "Черноморца" станет депутат Верховной Рады Украины, бизнесмен Вадим Новинский. На данный момент, согласно официальному сайту "Черноморца", клубом рулят экс-нардеп Леонид Климов и его сын Алексей.

"От несколько футбольных людей слышал, что новым владельцем "Черноморца" станет Вадим Новинский – экс-президент "Севастополя", – написал у себя в соцсетях Олег Ящук. – И за стадион взялся со своими партнерами, и за клуб возьмется. Долги погасят и очень возможно, что мы увидим новый амбициозный проект в Одессе"

Реклама Вадим Новинский. Фото: facebook.com/novynskyi

Ранее сообщалось, что "Черноморец" может исчезнуть из-за финансовых проблем. Титулованный одесский клуб оказался на грани прекращения своего существования.

Позже появилась информация, что одесская команда продолжит существование, однако зарплаты в "Черноморце" урежут в четыре раза.

Недавно в Одессе нашелся сменщик для Остапа Маркевича: тонущий "Черноморец" возглавил звездный в прошлом футболист – стать главным тренером "моряков" рискнул Сергей Ковалец.

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Смотрите, как одесский "Черноморец" играл свой последний матч в Премьер-лиге Украины

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