Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Новым владельцем "Черноморца" станет депутат Верховной Рады: названо имя

24 мая, 16:22

Олег Люлька

По данным журналиста Олега Ящука, хозяином знаменитого футбольного клуба будет Вадим Новинский

Появилась информация о том, кто может стать новым владельцем одного из самых известных футбольных клубов Украины – одесского "Черноморца", который сейчас едва сводит концы с концами в Первой лиги. Напомним, сегодня стало известно, что стадион "Черноморца" продан за $5 млн компании из США.

Как пишет журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, новым хозяином "Черноморца" станет депутат Верховной Рады Украины, бизнесмен Вадим Новинский. На данный момент, согласно официальному сайту "Черноморца", клубом рулят экс-нардеп Леонид Климов и его сын Алексей.

"От несколько футбольных людей слышал, что новым владельцем "Черноморца" станет Вадим Новинский – экс-президент "Севастополя", – написал у себя в соцсетях Олег Ящук. – И за стадион взялся со своими партнерами, и за клуб возьмется. Долги погасят и очень возможно, что мы увидим новый амбициозный проект в Одессе"

Вадим Новинский. Фото: facebook.com/novynskyi

Реклама

Вадим Новинский. Фото: facebook.com/novynskyi

Ранее сообщалось, что "Черноморец" может исчезнуть из-за финансовых проблем. Титулованный одесский клуб оказался на грани прекращения своего существования.

Позже появилась информация, что одесская команда продолжит существование, однако зарплаты в "Черноморце" урежут в четыре раза.

Недавно в Одессе нашелся сменщик для Остапа Маркевича: тонущий "Черноморец" возглавил звездный в прошлом футболист – стать главным тренером "моряков" рискнул Сергей Ковалец.

Реклама

Смотрите, как одесский "Черноморец" играл свой последний матч в Премьер-лиге Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины Черноморец Одесса первая лига Вадим Новинский

Источник: Олег Ящук Instagram

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
Что творит! 17-летний вратарь
Что творит! 17-летний вратарь "Динамо" превратился в "Неймара", выдав обалденные фокусы на пляжеФутбол
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчам
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчамФутбол
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантине
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантинеФутбол
"Хотел выпрыгнуть из окна": прозвучало признание лидера сборной Украины по футболуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...