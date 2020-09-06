Новый чемпионат Первой лиги начался с битвы Головко и Сачко с тремя удалениями и пятью голами

В первом туре состоялось всего пять матчей из восьми из-за коронавируса

Нынешнее межсезонье во втором по рангу дивизионе украинского футбола выдалось очень коротким. Несмотря на то, что сезон 2019/2020 удалось-таки закончить, новый начался с проблем. В частности, в стартовом туре в субботу провели всего пять поединков, хотя было запланировано восемь. На днях в "Прикарпатье" зафиксировали вспышку коронавируса, который продолжает оказывать сильное влияние на проведение соревнований.

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Зато все пять встреч вышли довольно напряженными и интересными, а матч в Луцке подарил море эмоций. "Волынь" уступила "Кремню" со счетом 2:3 в игре, где судья во втором тайме удалил одного футболиста хозяев и двух – гостей. Командами руководили новые тренеры – Василий Сачко и Александр Головко соответственно. Причем для бывшего наставника "молодежки" работа с клубом – в новинку. Так что после матча Головко подытожил: "Как я понял, борьба – это главное в Первой лиге". Смотрите обзор поединка.

Харьковский "Металлист 1925", который длительное время в прошлом сезоне претендовал на повышение в классе, не сумел дома переиграть тернопольскую "Ниву", забив на 23-й минуте и получив гол в ответ на 43-й, – 1:1.

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Отметим и гостевую победу одесского "Черноморца" над "Авангардом" в Краматорске – 2:1.

Другие результаты: "Кристалл" – "Николаев" – 1:2, "Альянс" – "ВПК-Агро" – 3:2.

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Смотрите, как "Волынь" играла с "Карпатами" еще в Премьер-лиге:

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