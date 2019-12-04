Новый формат и Австралия с Катаром: состоялась жеребьевка Кубка Америки-2020

Впервые с 1983 года матчи турнира пройдут на территории двух стран - в Аргентине и Колумбии

/ Фото: Reuters

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки-2020. Напомним, что следующий розыгрыш пройдет по новому формату. Впервые в финальном турнире сыграют 12 команд, которые будут разделены на две группы по шесть участников, а матчи впервые с 1983 года пройдут на территории двух стран – в Аргентине и Колумбии.

Также в следующем розыгрыше примут участие две приглашенные команды – Австралия и Катар. Напомним, что в Кубке Америки-2019, в котором победила Бразилия, участвовали Катар и Япония.

Результаты жеребьевки Кубка Америки-2020:

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Группа А: Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай

Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай Группа В: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу

/ Фото: Reuters

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Отметим, что в следующий раунд выйдут по четыре лучших команды из каждой группы. В матче открытия 12 июня встретятся команды Аргентины и Чили. Финал состоится 12 июля на стадионе "Метрополитано" в Барранкилье, Боливия.

Напомним, что Лионель Месси бойкотировал награждения на Кубке Америки после матча за третье место. Футболист обвинил организаторов турнира в коррупции, а также раскритиковал работу судей. "Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду", – заявил аргентинец.

Смотрите, как Месси забивал в своем 700-м матче за "Барселону":

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