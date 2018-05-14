Новый глава Премьер-лиги: "Для УЕФА лучше, чтобы Лигу чемпионов в Киеве выиграл "Ливерпуль"

Новый босс украинской Премьер-лиги Томас Гримм рассказал "Сегодня" о том, как попал в футбол по объявлению и участвовал в "деле Босмана", о едином ТВ-пуле в Украине уже через год, любимой сказке знаменитых однофамильцев, дантисте Фазеле и домашнем питомце из Греции

- Господин Гримм, за первый месяц пребывания на посту президента УПЛ вы успели уже сделать для себя какие-то выводы?

- Думаю, слишком рано делать какие-то выводы. Пока что я успел ознакомиться с общей ситуацией в украинском футболе и в УПЛ, познакомиться с персоналом. Кое-что для себя отметил, но какие действия в этой связи собираюсь предпринять, пока не готов сказать.

- Вы руководили Швейцарской футбольной лигой. В чем ее основное отличие от УПЛ?

- В Швейцарии элитная лига гораздо более независима от национальной федерации. И все лицензии на проведение внутреннего чемпионата выдает Лига. А Федерация занимается в основном сборными командами. Сборные - это та точка соприкосновения, где пересекаются интересы Федерации и Лиги.

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- Одним из главных ваших предвыборных месседжей было обещание создать единый ТВ-пул. В то, что это возможно сделать, у нас мало кто верит. Но вы говорили, что у вас есть для этого рычаги. Какие именно?

- Дело в том, что, начиная с сезона-2019/20, все ТВ-права будут находиться у ФФУ, и мы уже согласовали с Федерацией, что эти права будут переданы УПЛ. У меня уже были на этот счет переговоры с "Шахтером" и "Динамо", и они дали свое предварительное согласие. Но все будет зависеть от того, как мы сможем коммерциализировать эти права. А главное - как будем распределять полученные деньги между клубами. Очень важно, чтобы ни большие, ни маленькие клубы не чувствовали себя при этом ущемленными. Чтобы все видели свою выгоду от этого. Я пока сдержанно оптимистичен в этом вопросе, но надеюсь, у нас все получится. У нас в планах - привлечь к трансляциям чемпионата Украины и международные компании, чтобы создать конкуренцию за ТВ-права, и затем на тендере поднять стоимость продукта. Сейчас невозможно предсказать, какой именно канал станет официальным транслятором. Для начала мы должны определиться с тем, где именно мы будем показывать: на платных или общедоступных каналах. Решение примем только после согласования с клубами. В ближайший год должны проанализировать рынок и определиться, какие услуги можем предложить трансляторам.

- А как давно существует единый ТВ-пул в швейцарской Суперлиге?

- Точно не скажу, но как минимум последние 15 лет. И за время моей работы на посту президента Швейцарской Суперлиги доходы от продажи ТВ-прав удвоились. Постоянно наблюдался соревновательный процесс между платными и бесплатными каналами, из-за чего цена неуклонно росла.

- Из топ-10 европейских чемпионатов остались еще такие, где нет единого ТВ-пула? Или наша ситуация уникальна?

- Португалия. Но, насколько я знаю, это только до конца текущего сезона. А уже в следующем у них будет единый телетранслятор. В испанской Ла Лиге тоже довольно долго существовала подобная ситуация - "Реал" и "Барселона" не могли договориться. Единый ТВ-пул у них был создан в 2015 году лишь после того, как это решили на государственном уровне: провели законом через испанский парламент.

- Каким вам видится оптимальное количество команд-участниц УПЛ?

- Если брать территорию и население Украины, то, конечно, в Премьер лиге могли бы играть и 16 команд. Но, исходя из нынешних экономических реалий, 12 клубов - это оптимальный вариант. Когда-то в Швейцарии мы пошли на эксперимент: расширили Суперлигу до 16 клубов так, чтобы были представлены все регионы страны. Но потом поняли, что многие клубы искусственные, а это ненормально. И в итоге Лига вновь сократилась до 10 команд. То же и у вас сейчас: только в трех-четырех клубах стабильная финансовая ситуация, а по остальным есть вопросы.

- Как часто вы планируете бывать в Украине?

- Я буду находиться здесь всегда, когда будет необходимо мое присутствие. Если же не будет каких-то неотложных дел, планирую прилетать в Украину на три-четыре дня каждые две недели.

- В свое время вы поработали в Швейцарии и в часовом производстве. Чем именно вы занимались?

- Да, это была моя первая работа после университета. Я попал в юридический департамент компании ЕТА, которая поставляет механизмы почти для всех современных часовых брендов Швейцарии. Моя должность называлась секретарь совета директоров по юридическим вопросам.

- А как потом сразу оказались в УЕФА?

- Увидел объявление в одной из швейцарских газет о том, что есть вакансия в юридическом департаменте УЕФА. На одно место было 65 претендентов, но я оказался самым удачливым (смеется). Тогда, в середине 1990-х, я был единственным сотрудником отдела, в котором сейчас работают около 40 человек. Нет, был еще мой непосредственный начальник, но у него была несколько иная сфера деятельности. В результате все юридические вопросы в УЕФА приходилось решать мне. Кстати, вы помните "дело Босмана" (закон 1995 года, изменивший лимиты на легионеров и трансферную систему в европейском футболе. - Авт.)? Я принимал в этом самое непосредственное участие. ФИФА тогда отстранилось от этого вопроса, дескать: "Решайте все сами, а мы посмотрим, что из этого выйдет". Скажу честно, даже боссы УЕФА не верили в успех этого дела, но мне удалось их убедить. И сейчас я понимаю, что тогда мы положили начало новому существованию всего европейского футбола. Как по мне, то, что случилось в прошлом году с переходом Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ", когда игрок якобы сам за себя заплатил 200 миллионов евро отступных, может получить резонанс, подобный "делу Босмана".

- Совсем скоро в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль". На чьей стороне будут ваши симпатии?

- Мне больше симпатичен "Ливерпуль". Команда с давней историей переживает ренессанс. Мистер Клопп проделал там гигантскую работу. Да и вообще для УЕФА было бы предпочтительнее получить нового победителя турнира, а не третий год подряд одного и того же. Это убивает конкуренцию. Да, "Реал" - великий клуб с выдающимися футболистами, но для соревновательного принципа было бы лучше, чтобы победила другая команда.

- В Швейцарии хоккей сравним по популярности с футболом. И даже многолетний глава Международной федерации хоккея - швейцарец Рене Фазель. Вы с ним знакомы?

- Не просто знаком, мы с Рене хорошие друзья. После УЕФА я работал в коммерческой спортивной структуре, владевшей телевизионными правами на чемпионаты мира по хоккею. Вот тогда мы с Фазелем и познакомились. Когда-то он был хорошим дантистом, но уже давным-давно не практикует, и сейчас я бы к нему на прием не записался (смеется).

- Не могу не задать еще один вопрос. Для многих фамилия Гримм ассоциируется прежде всего со знаменитыми братьями-сказочниками...

- Если вы живете в немецкоговорящей части Европы, то просто не можете этого избежать. Их все читают. Помню, когда меня избрали президентом швейцарской Суперлиги, в заголовках газет всячески пытались обыграть мою фамилию. Если происходило что-то неординарное, они писали: "Это была еще одна сказка от Гримма". Ожидаю, что нечто подобное продолжится и в Украине (улыбается).

- А вы в детстве любили сказки своих знаменитых однофамильцев? Какая ваша любимая?

- "Гензель и Гретель". А вообще сказки братьев Гримм входят в обязательную программу обучения в швейцарских школах. Дело в том, что в Швейцарии говорят на диалекте немецкого, а благодаря сказкам можно выучить классический литературный язык.

- Своим детям сказки на ночь читали?

- У меня нет детей, только жена и собака. Мы с супругой привезли ее из Греции. У них там есть организация, которая находит хозяев для бездомных собак. Вот так у нас и появился Уиллоу.

13 мая донецкий "Шахтер" обыграл "Верес" в Харькове и досрочно стал чемпионом Украины. Победный гол на свой счет записал Марлос, реализовавший пенальти в самом дебюте встречи.

Имя: Томас Гримм

Родился: 03.04.1959 в Люцерне (Швейцария)

В 1987 получил диплом юриста Бернского университета. В 1992-95 представлял юридический отдел УЕФА. В 1996-2001 – юрист компании, занимавшейся продажей ТВ-прав ЧМ-2002 и ЧМ по хоккею. Входил в оргкомитеты хоккейных ЧМ-1998 и 2001. В 2002-05 – секретарь комиссии, пересматривавшей устав ФИФА. Был президентом ФК "Янг Бойз" (2007-2009), президентом швейцарской футбольной Суперлиги (2009-11), замглавы Палаты по разрешению споров ФИФА (2013-15). Работал юрисконсультом сборной Украины на Евро-2016 и советником ФФУ по проведению финала ЛЧ-2018 в Киеве.