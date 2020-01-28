Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен не может ужиться с футболистами

В поединке чемпионата Испании каталонская "Барселона" сенсационно проиграла "Валенсии" со счетом 2:0. После этого поединка появилась информация, что футболисты недовольны главным тренером. Отмечается, что новшества, внедряемые Кике Сетьеном, не всем футболистам приходятся по душе.
Некоторые игроки "сине-гранатовых" недовольны изменениями в тренировочном процессе, а также сменой игровой схемы. 61-летний специалист пробует при атаке "Барсы" использовать Жорди Альбу в качестве левого вингера, поэтому у команды остается всего три защитника.
Каталонский клуб объявил о перестановках на тренерском мостике в ночь на 14 января. Сетьен сменил на посту уволенного Эрнесто Вальверде.
Ранее мы рассказывали, что матч "Барселоны" и "Валенсии" сопровождали кровавые разборки ультрас возле стадиона. Полиция Валенсии не успевала справляться с хаосом, а сам матч выиграли хозяева.
Кстати, зафиксирован невероятный антирекорд в карьере Лионеля Месси. Из 11 ударов аргентинского лидера каталонцев в поединке против "Валенсии" ни один не стал голевым.
Смотрите, как "Барселона" обыгрывала "Интер" в Лиге чемпионов:
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